Japonia a rămas fără energie nucleară

Autorităţile nipone au decis oprirea ultimului reactor nuclear funcţional, care va intra în revizie câteva luni, efectul fiind că statul nipon nu mai are, în prezent, nicio sursă de energie atomică. Compania Hokkaido Electric Power (Hepco) a anunţat că a început oprirea reactorului Tomari 3, ultima unitate care era în funcţiune din totalul de 50. Decizia a fost luată la peste un an de la accidentul nuclear produs la centrala nucleară Fukushima, în urma căruia autorităţile nipone au luat măsuri drastice pentru evitarea oricăror incidente de acest fel. Este o situaţie dificilă pentru operatorii de electricitate din ţară, care solicită repornirea reactoarelor, pentru a evita penuria de curent electric în timpul verii. Lucrările de întreţinere de rutină vor dura peste 70 de zile. La capătul acestora, operatorul Hokkaido Electric Power Co. speră să repornească reactorul, soluţie probabilă dar nu sigură: niciunul din reactoarele oprite pentru control, după dezastrul de la Fukushima, cu patru reactoare din cele şase afectate de seismul şi valurile seismice din 11 martie 2011, nu a fost repus în funcţiune.

Înainte de accident, Japonia avea o capacitate de producţie nucleară care acoperea 25-30% din nevoia de electricitate a ţării. Peste zece unităţi au fost oprite sine die şi toate cele care erau deja oprite sau scoase din funcţiune pentru lucrări de întreţinere nu au mai fost repornite, din cauza noilor condiţii de securitate impuse. Companiile regionale de electricitate fac presiuni asupra autorităţilor pentru a forţa repunerea în funcţiune a reactoarelor, argumentând că există riscul penuriei de curent electric în perioadele toride de vară. Liderul OECD, Angel Gurria, a recomandat Japoniei să relanseze exploatarea reactoarelor nucleare a căror securitate se confirmă, evocând riscurile economice ale unei cantităţi insuficiente de curent. Guvernul premierului Yoshihiko Noda afirmă că două reactoare de la centrala Oi din vestul ţării răspund exigenţelor de securitate şi pot fi repuse în funcţiune, dar opoziţia publică faţă de energia nucleară s-a intensificat iar autorităţile regionale sunt reticente. Sâmbătă, pe tot teritoriul Japoniei au avut loc manifestaţii antinucleare, cu ocazia Zilei Copiilor, având ca slogan ”Un viitor mai sigur pentru generaţiile viitoare”.