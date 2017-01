Japonia oferă un tratament împotriva Ebola

Japonia a anunțat luni că este gata să ofere un tratament experimental dezvoltat de o companie locală împotriva virusului Ebola, responsabil de o epidemie fără precedent în patru țări din Africa de Vest, informează AFP. "Țara noastră este dispusă să livreze medicamente în cooperare cu producătorul local dacă Organizația Mondială a Sănătății (OMS) solicită acest lucru', a declarat secretarul general al guvernului, Yoshihide Suga. Actualmente nu există nici un vaccin sau antiviral omologat împotriva virusului Ebola, care figurează printre cele mai contagioase și mortale maladii umane, decesul survenind în câteva zile. Față de gravitatea epidemiei actuale, cea mai amplă de când virusul a fost descoperit în urmă cu patruzeci de ani, comunitatea medicală internațională a aprobat la jumătatea lunii august utilizarea de tratamente neomologate. Un licăr de speranță a venit de la un ser experimental american, ZMapp, un cocktail de trei anticorpi monoclonali disponibili în cantități foarte mici. Doi medici tratați cu acest ser au fost vindecați într-un spital, săptămâna trecută, însă un preot spaniol care a primit acest tratament a murit câteva zile mai târziu, informează AFP. Medicamentul japonez se numește favipiravir (sau T-705) și este comercializat sub numele de Avigan, de compania Toyama Chemical, filială a Fujifilm Holdings. Comparativ cu ZMapp, noul tratament are avantajul de a fi fost omologat în martie, în Japonia, ca antiviral împotriva gripei și se află în curs de testare clinică în SUA. De asemenea, administrarea sa sub formă de comprimate poate facilita tratamentul în zone cu facilități medicale limitate. "Înainte chiar ca OMS să ia o decizie, suntem gata să răspundem cererilor individuale în anumite condiții, în cazul în care este vorba de un caz de urgență", a spus Suga. Contactat de AFP, Fujifilm Holdings, cunoscut pentru camerele sale foto și video, dar și pentru importanta sa activitate în domeniul medical (radiografie și endoscopie, în special), a declarat că a primit cereri din străinătate, fără a preciza numărul sau țările care le-au solicitat. "Avem rezerve suficiente pentru mai mult de 20.000 de oameni", a adăugat un purtător de cuvânt al companiei. Concernul ar putea pregăti ulterior mai multe doze de tratament, notează AFP. Virusul Ebola se transmite prin contact direct cu fluidele corpului, precum sângele, persoanele infectate prezentând simptomele maladiei. Epidemia actuală, cea mai importantă și severă de la descoperirea în 1976 a virusului, a ucis deja cel puțin 1427 de persoane, dintre care 624 numai în Liberia, potrivit celui mai recent raport al OMS. Alte țări afectate sunt Sierra Leone, Guineea și marginal Nigeria.