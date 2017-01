Japonia rămâne fără energie nucleară

NOI PROBLEME Vapori radioactivi au fost observaţi vineri, din motive necunoscute, deasupra reactorului 3 al centralei Fukushima, a cărei clădire a fost avariată, în martie 2011, de o explozie de hidrogen. Vapori radioactivi au fost observaţi şi pe 18 iulie, după care au dispărut, însă au reapărut de mai multe ori până la 7 august, dată de la care nu au mai fost văzuţi. Pe de altă parte, răcirea bazinului de dezactivare, stropirea reactorului şi introducerea azotului continuă în mod normal, a dat asigurări TEPCO, compania care operează centrala nucleară. Totodată, gradul de radioactivitate din zonă nu a înregistrat modificări.

În pofida afirmaţiilor premierului Shinzo Abe, potrivit cărora situaţia este sub control, diverse incidente, mai mult sau mai puţin explicabile, se produc frecvent în complexul avariat de la Fukushima. Temerile populaţiei faţă de creşterea radioactivităţii sunt tot mai mari, ceea ce creşte şi opoziţia faţă de folosirea energiei nucleare. Opinia publică niponă poate răsufla uşurată de duminică, după ce compania de electricitate din vestul Japoniei va opri, pentru lucrări de mentenanţă, singurul reactor încă în funcţiune din arhipelag. Japonia va fi privată de energie nucleară vreme de mai multe luni, iar provocările care se ridică pentru unul dintre cele mai industralizate state din lume sunt destul de mari.

ENERGIE NUCLEARĂ ZERO Kansai Electric Power (KEPCO) urmează să efectueze primele proceduri pregătite pentru duminică, în jurul orei locale 17.00, iar reactorul 4 al centralei Ohi ar urma să fie oprit în totalitate până luni dimineaţă. Toate centralele nucleare nipone au fost oprite pe parcurs, fără o dată precisă de revenire, în urma accidentului de la Fukushima, cauzat de cutremurul şi de valurile seismice din 11 martie 2011, în nord-estul Japoniei. KEPCO a primit în iunie 2012 autorizaţia autorităţilor locale şi a prim-ministrului de atunci, Yoshihiko Noda, de a menţine în funcţiune unităţile 3 şi 4 de la Ohi, chiar înaintea creării noii autorităţi de reglementare a sectorului nuclear, acum un an. Unitatea 3 a fost repornită la 1 iulie 2012. Aceasta a fost prima repornire reală de la accidentul de la Fukushima din martie 2011. Reactorul a fost oprit din nou la 2 septembrie 2012, pentru mentenanţă. Reactoarele japoneze trebuie oprite în mod obligatoriu pentru o sesiune de lucrări de întreţinere, după 13 luni de funcţionare continuă. Unitatea 4 a fost reactivată la 19 iulie 2012.

De duminică, Japonia va rămâne fără energie nucleară în totalitate. Aşadar, ţara care a cunoscut deja o perioadă de zero energie nucleară, din mai până în iulie 2012, se va afla acum în aceeaşi situaţie. Niciun reactor nu va mai putea fi pornit, de acum înainte, până când autoritatea niponă pentru reglementarea energiei nucleare nu dă un verdict cu privire la siguranţa instalaţiei. KEPCO a depus toate documentele necesare pentru ca siguranţa reactoarelor 3 şi 4 de la Ohi să fie certificată cât mai repede şi pentru ca acestea să fie relansate după procesul de întreţinere periodică. Acţiunile vizează ca reactoarele să respecte noile reguli impuse de autoritate. Decizia finală de autorizare a repornirii revine puterii politice. Guvernul de dreapta al lui Shinzo Abe susţine repunerea în funcţiune a reactoarelor, dar dă asigurări că se va conforma avizului Autorităţii, o instituţie independentă.

ENERGIE DIN APA MENAJERĂ Tot mai multe ţări încearcă să găsească surse altenative de energie. Locuinţele din Didcot, Marea Britanie, au devenit primele din ţară care se alimentează cu electricitate folosind gaz obţinut din apa menajeră. Alte 200 de gospodării din Oxfordshire vor utiliza biometan provenit din tratarea materiilor fecale din canalizarea oraşului. Companiile care iau parte la acest proiect, British Gas, Thames Water şi Scotia Gas Networks, speră acum să răspândească acest proces în tot Regatul Unit. Practica producerii biometanului din apa menajeră se numeşte digestie anaerobă şi este un proces biologic complex, prin intermediul căruia, în absenţa oxigenului şi în mediu umed, substanţa organică este transformată în biogaz sau gaz biologic, constituit în principal din metan şi anhidridă carbonică. Potrivit unei directive UE, până în 2020, Marea Britanie trebuie să se asigure că 15% din energia sa electrică este produsă din surse regenerabile.

SOARE CU FOLOS Producţia de energie solară din SUA se va dubla până la sfârşitul acestui an, comparativ cu 2009. În ciuda crizei economice, industria energiei solare este pe o pantă vizibil ascendentă în SUA. Un raport efectuat de Asociaţia Internaţională pentru Energie Solară (SEIA) împreună cu GTM Research arată că numărul instalaţiilor solare a crescut cu peste 100% faţă de 2009. Este foarte posibil ca, la un loc, instalaţiile fotovoltaice şi cele termale să depăşească şi pragul de 1 GW pe an înregistrat în 2010. California se află în fruntea statelor americane la capitolul energie solară instalată, înregistrând, în prima jumătate a lui 2012, o capacitate totală de 12 MW, fiind urmat de New Jersey, Arizona şi Florida. Peste 100.000 de noi locuri de muncă s-au înregistrat în domeniul energiei solare în toate cele 50 de state americane.