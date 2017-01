Japonia sărbătoreşte naşterea unui prinţ moştenitor

Prinţesa Kiko, nora împăratului Japoniei, a născut, miercuri, un băiat, primul moştenitor de sex masculin din familia imperială, în ultimii 40 de ani, care ar putea ajunge pe tronul Japoniei. Băiatul este al treilea în linia de succesiune la tron, după unchiul său, prinţul moştenitor Naruhito, în vîrstă de 46 de ani şi tatăl său, prinţul Akishino, de 40 de ani. Prinţesa Kiko, în vîrstă de 39 de ani, a născut prin cezariană, la un spital privat din Tokyo. Ea a intrat în sala de operaţii cu puţin înainte de ora locală 8.00. În familia imperială japoneză nu s-a mai născut nici un băiat din 1965, ceea ce a pus sub semnul întrebării menţinerea pe tron a dinastiei cu o vechime de 2.600 de ani.

O serie de ritualuri shintoiste au loc, potrivit tradiţiei din Japonia, după venirea pe lume a băiatului prinţesei Kiko şi a prinţului Akishino. Prima ceremonie s-a derulat la doar cîteva ore de la naşterea copilului, împăratul Akihito aducînd la maternitate o spadă "protectoare" pe care a sprijinit-o de leagănul nou-născutului. La o săptămînă de la naşterea micuţului se va derula tradiţionala ceremonie de atribuire a prenumelui copilului. Prenumele băieţilor din familia imperială se termină de obicei în sufixul "hito", care desemnează o persoană virtuoasă. În cazul unei fete, sufixul asociat prenumelui este de regulă "ko" ("copil"). În cursul respectivei ceremonii, bebeluşului i se va atribui un simbol, decis de mama sa şi care va marca lucrurile care îi aparţin. Şambelanul Casei Imperiale, Shingo Haketa, va înscrie oficial, apoi, numele nou-născutului în registrul familiei imperiale. La 50 de zile de la naştere, copilul va fi dus de părinţi la un sanctuar shintoist. În plus, el va fi dus şi în cele trei sanctuare situate în incinta Palatului Imperial din Tokyo, unde sînt onorate spiritele împăraţilor decedaţi. Ulterior, va avea loc o ceremonie în care se va marca prima masă pe care bebeluşul o va servi cu beţişoare. Bebeluşul va lua parte şi la alte ritualuri rezervate copiilor împăratului şi prinţilor moştenitori.

Noul născut are 2,6 kilograme şi măsoară 48,8 centimetri. Mama sa, Kiko, are 39 de ani şi mai are două fete. Micuţul devine al treilea urmaş în linia succesiunii la tron, după unchiul său, prinţul moştenitor Naruhito şi tatăl său, prinţul Akishino. Nasterea primului moştenitor de sex masculin al familiei imperiale în decurs de 41 de ani va stimula economia niponă, insuflînd familiilor japoneze un elan consumerist şi dorinţa de a face copii, aşa arată studiul realizat de un institut de cercetare japonez. Naşterea din familia imperială va genera un impact de aproximativ 150 de miliarde de yeni, circa un miliard de dolari, asupra celei de-a doua economii mondiale, al cărei Produs Intern Brut depăşeşte 500 de miliarde de euro, a estimat economistul şef al institutului de cercetare Dai-Chi Life, Toshihiro Nagahana. "Fericitul eveniment va încuraja cuplurile tinere să facă copii, ceea ce va conduce la o creştere a numărului de naşteri şi, implicit, la consecinţe pozitive în ceea ce priveşte consumul individual", a declarat economistul. "Pe termen scurt, acest lucru va avea un profund efect psihologic şi asupra întregii ţări va domni un spirit festiv, populaţia fiind mai dispusă să facă cheltuieli", a precizat Nagahana.