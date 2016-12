Jared Leto, solistul trupei 30 Seconds to Mars, a decis să îşi reia cariera de actor şi va juca alături de Matthew McConaughey şi Jennifer Garner, într-o dramă despre SIDA, în care va interpreta rolul unui travestit flamboaiant. Rockerul american a decis să joace din nou în filme, după o pauză de trei ani şi va apărea astfel în drama ”The Dallas Buyer\'s Club”. Cineastul canadian Jean-Marc Vallee va asigura regia acestui proiect cinematografic. Filmările vor debuta săptămâna viitoare, în oraşul american New Orleans. Inspirat de fapte reale, filmul va prezenta povestea lui Ron Woodroof, interpretat de McConaughey, un electrician din Texas diagnosticat cu SIDA, căruia medicii i-au mai dat doar şase luni de trăit, dar care începe să facă trafic cu medicamente alternative, pe care le aduce fraudulos în SUA, pentru a se ajuta pe sine, dar şi pe alţi pacienţi. Ron Woodroof a reuşit să trăiască încă vreo câţiva ani dar a intrat în conflict cu politica dusă de U.S. Food and Drug Administration, care nu dorea să aducă în ţară acele medicamente. Într-un rol cu potenţial extraordinar, Jared Leto va juca rolul unui travestit infectat cu HIV, care îl ajută pe Woodroof. La un moment dat, numele actorului Gael Garcia Bernal era vehiculat pentru acest rol.

Jared Leto şi-a început cariera în showbiz lucrând ca actor şi a colaborat cu câţiva regizori de excepţie. Astfel, el a lucrat cu David Fincher la filmele ”Fight Club” şi ”Panic Room”, însă a devenit cu adevărat celebru după ce a lucrat cu Darren Aronofsky la impresionantul ”Requiem for a Dream”. Ulterior, Leto a renunţat la filme şi şi-a concentrat întreaga energie asupra trupei sale 30 Seconds to Mars, care a devenit, la mijlocul anilor 2000, o trupă cu mare priză la publicul tânăr şi umplea stadioane întregi în timpul turneelor mondiale. Leto a regizat documentarul despre trupa sa, intitulat ”Artifact” (sub pseudonimul Bartholomew Cubbins) iar acest documentar a câştigat premiul publicului la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto, din luna septembrie. Întrucât muzica îi ocupă mare parte din timp, Jared Leto a jucat tot mai rar în filme, în ultmii ani şi îşi alege rolurile cu mare atenţie.