Jared Leto și Ellen Page, cei mai sexi vegetarieni din 2014

Actorul și muzicianul Jared Leto, laureat al premiului Oscar, și Ellen Page, actriță nominalizată la acest premiu, au primit din partea PETA titlul de cei mai sexi vegetarieni din 2014, titlu deținut și de alte nume grele din show-biz, precum Olivia Wilde, Woody Harrelson sau Carrie Underwood. Jared Leto nu și-a ascuns niciodată stilul de viață vegetarian. "Sunt sănătos tun, așa că acest regim de viață este unul bun. Nu mai mănânc carne de foarte mult timp... sunt 20 de ani de când am trecut la regimul vegetarian și am început să am grijă de mine", declara el pentru revista britanică GQ. Conform PETA, "beneficiile regimului său vegan de viață se văd cu ușurință! Jared are 42 de ani și arată ca și cum nu ar fi îmbătrânit o zi în ultimii 20 de ani". Pe lângă modul de viață vegetarian, Ellen Page este și o susținătoare a grădinăritului organic, susținând că și-ar dori să aibă propria ei fermă în Nova Scotia. "Sunt foarte interesată de permacultură și vreau să învăț mai multe despre acest domeniu. Mă interesează și grădinăritul organic și să dispun de un sistem alimentar sustenabil în Nova Scotia. De câte ori mă duc la piață, îmi imaginez cât de bine este să-ți cultivi propria hrană", susținea ea. Printre laureații titlului de cel mai sexi vegetarian, oferit de PETA, se mai numără Kristen Bell, Woody Harrelson, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Russell Brand, Olivia Wilde, Carrie Underwood, Natalie Portman sau Leona Lewis.