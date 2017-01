Jaroslaw Kaczynski nu are încredere în ruşi

Candidatul la prezidenţialele poloneze Jaroslaw Kaczynski nu are încredere în autorităţile ruse, nici în ceea ce priveşte ancheta asupra accidentului aviatic în care a murit fratele său geamăn, peşedintele Lech Kaczynski. Jaroslaw Kaczynski a făcut declaraţia la o întâlnire electorală cu un sociolog polonez reputat, profesorul Jadwiga Staniszkis. ”În această chestiune (accidentul aviatic) nu am încredere deplină în Rusia. În plus, încrederea deplină nu există în principiu nicăieri în relaţiile internaţionale. În general, ea este foarte rară în legăturile dintre persoane, chiar şi în familie”, a spus Jaroslaw.

Lech Kaczynski a murit la 10 aprilie, într-un accident aviatic produs lângă Smolensk. Delegaţia poloneză se ducea să comemoreze masacrarea a peste 20.000 de ofiţeri polonezi în 1940, la Katyn, de către poliţia politică sovietică NKVD.