Jaroslaw Kaczynski s-a confesat unei reviste mondene

Candidatul la preşedinţia poloneză Jaroslaw Kaczynski a acordat un interviu emoţional revistei “Gala”, chiar înaintea scrutinului de la 20 iunie, în care îşi dezvăluie sentimentele faţă de moartea fratelui său geamăn, boala mamei lui şi statutul său de burlac. Jaroslaw Kaczynski a declarat pentru revista de celebrităţi cât de greu i-a fost să îşi piardă fratele geamăn, fostul preşedinte polonez Lech Kaczynski. “Deşi Lech era fratele meu geamăn, nu am avut nicio premoniţie despre moartea lui. Când am aflat, nu aveam timp de disperare. Mama mea era în spital, într-o stare foarte rea, şi a trebuit să o protejez de veştile rele care ar fi putut s-o omoare”, a declarat Jaroslaw Kaczynski, admiţând că a minţit-o în legătură cu absenţa fratelui său. “I-am spus că Leszek era în America Latină şi, din cauza norului de cenuşă vulcanică, nu se poate întoarce acasă cu avionul, ci pe mare, o călătorie lungă. Am minţit pentru că aşa m-au sfătuit doctorii să fac”, a adăugat acesta.

Liderul Partidului Lege şi Justiţie, de opoziţie, a dezvăluit că cel mai dureros moment a fost identificarea cadavrului fratelui său. “Când am aflat despre moartea lui, am simţit că trebuie să merg la Smolensk imediat şi să găsesc cadavrul fratelui meu. Durerea a fost teribilă. Nu pot descrie ceea ce am simţit în timp ce eram la locul prăbuşirii”, a continuat acesta. “A fost o moarte absurdă, lipsită de sens. A fost un şoc pentru mine şi a încheiat o anumită perioadă din viaţa mea. Toată viaţa mea am fost unul dintre fraţii Kaczynski. Vieţile noastre au decurs în paralel, dar legătura noastră era foarte puternică. Lech era mereu cu mine, nu ştiam ce înseamnă să fii singur. O parte din mine a murit cu Lech”, afirmă Jaroslaw Kaczynski, explicând că nu a plâns în public după moartea fratelui său, deoarece a fost învăţat că bărbaţii nu ar trebui să plângă, ci să-şi stăpânească emoţiile.

Gemenii Kaczynski au avut moduri diferite de viaţă. Fostul preşedinte avea o soţie, Maria, care a murit în accidentul aeronavei prezidenţiale, la 10 aprilie, în vestul Rusiei, şi o fiică, Marta, în timp ce candidatul la preşedinţie trăieşte singur, în nordul Varşoviei. “Nu l-am invidiat niciodată pe fratele meu, pentru nimic. Nu m-am simţit singur niciodată. Am o familie şi prieteni care mă susţin, lucru satisfăcător din punct de vedere emoţional. Este şi Basia, menajera mea, şi Piotr, care are grijă de pisica mea, Alik”, a spus Jaroslaw Kaczynski.