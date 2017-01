Jaroslaw Kaczynski, ”garantul haosului şi distrugerii”

Un mesaj postat pe site-ul de campanie al lui Jaroslaw Kaczynski afirmă că acesta este ”garantul haosului şi distrugerii”, textul fiind atribuit simpatizanţilor adversarului acestuia în scrutinul prezidenţial, Bronislaw Komorowski. Ultima etapă a campaniei electorale a lui Jaroslaw Kaczynski se va desfăşura pe... Internet. Potrivit presei poloneze, problema este că domeniul online jaroslawkaczynski.pl, pe care partidul Lege şi Justiţie nu a reuşit să-l cumpere, a ajuns în mâinile unui simpatizant al Platformei Civice. Efectul este că persoanele care accesează acest site pentru a afla mai multe informaţii despre formaţiunea Lege şi Justiţie găsesc mesajul ”Kaczynski este garantul haosului şi distrugerii”. Purtătorul de cuvânt al lui Bronislaw Komorowski a declarat că nu ştie cine este autorul iniţiativei, afirmând totuşi că este ”o surpriză plăcută”.

Gazeta ”Wyborcza” notează că Jaroslaw Kaczynski se va deplasa la Londra în ultima zi de campanie, pentru a se întâlni cu premierul David Cameron, în condiţiile în care partidul Lege şi Justiţie din Polonia are bune relaţii cu Partidul Conservator din Marea Britanie. Gazeta sugerează că vizita are rolul de a demonstra că Jaroslaw Kaczynski are aliaţi şi la nivel european. Candidatul liberal Bronislaw Komorowski s-a clasat pe locul întâi în primul tur al alegerilor prezidenţiale din Polonia, cu 41,54% din voturi, în faţa conservatorului Jaroslaw Kaczynski (36,46%). Cei doi adversari se vor înfrunta în cel de-al doilea tur de scrutin la 4 iulie.