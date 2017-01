Jason Biggs - actor bun, dar insensibil

Este un bun actor de comedie, dar dacă se îndepărtează de scenariu și se bazează pe simțul său al umorului, Jason Biggs se cam face de râs. Actorul american a postat pe contul său de Twitter un comentariu sarcastic la adresa companiei Malaysia Airlines, la numai câteva minute după confirmarea prăbușirii avionului Boeing 777 în Ucraina, cu 298 de persoane la bord. Protagonistul serialului ”Orange is the New Black” a scris pe Twitter: ”Vrea cineva să îmi răscumpere milele de zbor adunate la compania Malaysia Airlines?”. Starul a fost imediat taxat de admiratorii săi, care l-au criticat vehement pentru o glumă atât de proastă și pentru lipsa de sensibilitate și de empatie față de familiile victimelor. ”Nu te-ai gândit să postezi un mesaj de solidaritate cu familiile celor patru cetățeni americani morți în incident, dar îți arde de glume, ceea ce este absolut ridicol. Știi asta, nu?”, a fost una dintre tiradele prin care i s-a răspuns lui Jason Biggs la comentariul nepotrivit. În cursul serii, în timp ce se confirma un atac terorist asupra zborului MH17, Jason Biggs a șters comentariul postat și și-a cerut scuze pentru lipsa de compasiune arătată.

Actorul devenit celebru cu seria ”American Pie” nu se află însă la primul comentariu controversat pe care îl postează pe rețelele de socializare. Jason Biggs a scris o serie de comentarii sexuale cât se poate de explicite la adresa politicienilor republicani și soțiilor lor, în timpul alegerilor 2012. Nu s-a lăsat însă intimidat de valul de critici din ambele părți, republicani și democrați, și a găsit de cuvință să explice de îi iubește pe cei care îl urăsc pe Twitter: ”Oh, cât de mult iubesc ura! Ciudat, nu? Poate. Dar, pentru mine, să îi urmăresc pe oamenii care se ceartă pe seama celor mai triviale lucruri este aur pur!”.