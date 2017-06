Jason Derulo și Rita Ora, pentru prima dată în România, la Neversea

Artiștii internaționali de top Jason Derulo și Rita Ora ajung, vara aceasta, pentru prina dată în România, pe insula misterioasă Neversea, stăpânită de frumoasa zeiță a tinereții fără bătrânețe, Yanna. În cazul în care vă întrebați unde este misterioasa insulă, aflați că se află mult mai aproape decât vă așteptați, chiar pe plaja din Constanța. Mai exact, pe cele șapte scene ale festivalului-senzație Neversea, un eveniment ce nu s-a mai văzut la malul mării, ce are loc între 7 și 9 iulie. Organizatorii au anunțat pe cine va aduce la Constanța al treilea val de artiști din marea de muzică internațională și românească. Jason Derulo și Rita Ora vor fi în frunte, în primul lor concert din România. Ei se alătură altei cântărețe de mare succes, Dua Lipa, care va veni, de asemenea, pentru prima dată în țara noastră. La doar 27 de ani, artistul american Jason Derulo este în toate topurile momentului și are un succes incredibil cu fiecare melodie pe care o lansează. A colaborat și a compus melodii pentru artiști ca: Diddy, Sean Kingston, Lil' Wayne, Kelly Rowland, Nicky Minaj, Snoop Dog, 2 Chainz, Hardwell și mulți alții. Melodii atât de cunoscute fanilor și nu numai, precum “Watcha Say” “Talk Dirty”, “Want to want me” “Wiggle Wiggle”, dar și cea mai nouă piesă, “Swalla”, toate se vor auzi în vară, live, pe scenele Neversea. Pentru că atmosfera din cadrul festivalului se va încinge la maxim, piesa „Hot Right Now” a Ritei Ora va merge de minune, mai ales dacă va fi cântată chiar de ea. Cunoscută pentru nonconformismul său, artista britanică este și actriță. A avut roluri în filmele „Fast and Furious 6” și „Fifty Shades of Grey”. Pe una dintre scenele de la Neversea vor urca și britanicii de la Years & Years, care s-au auzit la toate posturile românești de radio cu hitul „Take Shelter”. De asemenea, Ella Eyre va avea o nouă întâlnire cu fanii din România. În 2016 a fost prezentă la Cluj-Napoca, la cea de-a doua ediție a festivalului UNTOLD, unde zeci de mii de fani au fredonat melodii precum „Waiting all night”, „Together” și „Deeper”.

Peste 20.000 de abonamente la Neversea s-au vândut în mai puțin de o lună și se estimează că festivalul va fi sold out încă de la prima ediție. Fanii care vor să trăiască o experiență unică la malul Mării Negre mai pot achiziționa doar până miercuri, 31 mai, abonamente la prețul special de 225 de lei. Acestea pot fi cumpărate de pe www.neversea.com. Organizatorii atenționează că, începând cu luna iunie prețul ultimelor abonamente la festivalul Neversea va crește. Festivalul Neversea este cea de-a doua poveste magică a creatorilor UNTOLD, desprinsă din tărâmul nopții și al magiei. Festivalul are loc în perioada 7-9 iulie 2017, pe plaja Neversea din Constanța.