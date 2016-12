Jason Mraz revine cu o nouă piesă

Este greu de crezut că au trecut deja patru ani de la cel mai recent album semnat Jason Mraz. Cântăreţul american a revenit la început de an, în forţă, cu un nou album care se anunţă un succes şi mai mare ca precedentul ”We Sing. We Dance. We Steal Things”, pentru că Jason Mraz este deja un nume consacrat. Fără ajutorul radioului şi fără o campanie promoţională, noul extras pe single de pe noul album al lui Jason Mraz, ”I Won\'t Give Up”, a reuşit performanţa unică de a ajunge direct pe poziţia opt a topului Billboard Hot 100. Este cea mai mare ascensiune a unui cântăreţ şi compozitor pop/rock din 2008, când David Cook ajungea direct pe locul trei, cu piesa “The Time of My Life”, imediat după ce a fost încoronat câştigător al emisiunii American Idol. Piesa ”I Won\'t Give Up” ocupă deja prima poziţie în topul descărcărilor digitale, cu 229.000 de downloadări vândute, potrivit Nielsen SoundScan. Noul album al lui Jason Mraz, al patrulea din carieră, are lansarea prevăzută pe data de 8 mai, dar încă nu are nici titlu şi nici lista pieselor ce vor fi incluse.

Luna trecută, într-un interviu acordat Billboard.com, Jason Mraz declara că noul album va include piese a căror orchestraţie va avea mai puţine instrumente de suflat, mai mult pian şi chitară, dar şi mai multe pasaje muzicale care să îi scoată în evidenţă vocea. Între timp, cântăreţul lucrează la videoclipul unei a doua piese, intitulată ”Won\'t”, al cărui preview a avut deja 2,5 milioane de vizualizări din 2 ianuarie, data lansării pe canalul propriu de pe YouTube. Jason Mraz va cânta în premieră această piesă pe 16 februarie, în emisiunea Today, difuzată de postul de televiziune NBC, la două zile după lansarea unui CD single, ce va coincide cu Ziua Îndrăgostiţilor.

Popularitatea de care se bucură Jason Mraz în SUA şi în întreaga lume este incredibilă. Precedentul său album, “We Sing. We Dance. We Steal Things”, a avut o longevitate greu de egalat în topurile internaţionale, în principal datorită piesei “I\'m Yours”, care, de exemplu, a stat nu mai puţin de 76 de săptămâni în Billboard Hot 100, un record în istoria de 53 de ani a topului Billboard. Piesa a câştigat două premii Grammy în 2010 şi a înregistrat 5,9 milioane de descărcări digitale, situându-se pe locul opt în topul Nielsen SoundScan.