Jason Priestley a găsit în pat o fană care îi purta lenjeria intimă

Actorul Jason Priestley, cunoscut din serialul ”Beverly Hills, 90210”, a povestit că, la un moment dat, a găsit în patul său din locuinţa pe care o deţine la Hollywood, o fană care purta lenjeria lui intimă. Jason Priestley a spus că a trebuit atunci să plece de la filmări acasă, după ce poliţia l-a anunţat că cineva i-a spart locuinţa. ”O fată a intrat în casa mea, a mers până în pat şi purta o pereche de boxeri Calvin Klein din lenjeria mea... şi am ajuns acasă şi am găsit-o acolo”, a mărturisit actorul. ”Şi poliţia era acolo… Au luat-o. Declanşase alarma la casă şi a venit poliţia, dar ea a refuzat să plece. Aşa că am venit acasă de la muncă şi ea era acolo… A fost incredibil”, şi-a mai amintit vedeta.

În vârstă de 41 de ani, Jason Priestley a devenit celebru cu rolul lui Brandon Walsh din serialul ”Beverly Hills, 90210”, difuzat la începutul anilor ’90. Pentru acest rol, el a fost nominalizat de două ori la Globurile de Aur, în 1993 şi 1995. Jason Priestley a revenit anul trecut pe micile ecrane, în serialul ”Call Me Fitz”, o comedie neagră în care interpretează rolul titular, al unui carismatic vânzător de maşini second hand.