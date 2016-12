Jason Schwartzman a devenit tătic

Bucurie mare pentru actorul Jason Schwartzman. La sfârşitul anului trecut, protagonistuo serialului „Bored to Death” a devenit tătic, după ce soţia lui, Brady Cunningham, a adus pe lume o fetiţă. Micuţa a primit numele de Marlowe Rivers Schwartzman. În toamnă, starul în vârstă de 30 de ani, recunoştea: „Sunt norocos că am găsit femeia pe care să o iubesc şi asta este uimitor. Am o familie şi mă simt foarte fericit. Voi încerca să fiu un tată bun. Încerc să îmi tratez soţia bine, astfel încât să se poată bucura de aceste luni”. Jason Schwartzman şi Brady Cunningham, de profesie designer vestimentar, s-au căsătorit în luna iulie 2009.