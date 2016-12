Javier Bardem are steaua lui

Actorul spaniol Javier Bardem şi-a inaugurat, joi, steaua de pe Walk of Fame din Hollywood, înaintea lansării în SUA a noului James Bond, ”Skyfall”, în care interpretează un terorist cibernetic. ”Nu m-am gândit niciodată că voi avea într-o bună zi această onoare”, a spus Bardem în faţa a circa 200 de persoane, însoţit de... Bond girls din noul film, actriţele Berenice Marlohe şi Naomie Harris. Actorul de 43 de ani are de acum a 2.484-a stea de pe Bulevardul Gloriei. El a primit numeroase premii pentru rolurile jucate, printre care cele din ”Vicky Cristina Barcelona”, ”Mar Adentro”, ”Collateral” sau ”No Country for The Old Men”. În ”Skyfall”, a 23-a parte a aventurilor lui James Bond, Javier Bardem interpretează personajul negativ.