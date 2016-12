Javier Bardem, foarte onorat de nominalizarea la Oscar

Javier Bardem a declarat că este foarte onorat de nominalizarea pe care a primit-o la premiul Oscar pentru cel mai bun actor, în special pentru că filmul pentru care a primit recunoaştere, ”Biutiful”, în regia lui Alejandro Gonzalez Inarritu, a fost filmat în limba spaniolă. ”Să fiu astăzi aici este o mare onoare, în special pentru că este un film în limba spaniolă şi ştim cât de greu este să obţii o nominalizare cu un film într-o limbă străină”, a declarat Javier Bardem, luni seară, în cadrul tradiţionalului banchet oferit de Academia de Film americană tuturor nominalizaţilor la Oscar. Actorul a mai spus că filmul ”Biutiful” tratează subiecte pe care este important ca oamenii să le privească franc. În film, Javier Bardem joacă rolul unui tată care descoperă că are cancer în fază terminală. Actorul a mai spus că, după terminarea filmărilor la peliculă, a avut nevoie de şase luni pentru a-şi reveni. ”Nu este vorba că te schimbi sau că devii altă persoană, dar devii agitat, te comporţi altfel şi chiar spui lucruri pe care altfel nu le-ai fi spus”, a explicat actorul. ”Este ca atunci când mergi la un bal mascat. După 12 ore deghizat, apare un moment când ajungi să crezi că eşti o banană, dacă eşti costumat în banană”, a concluzionat actorul.

Javier Bardem, în vârstă de 41 de ani, nominalizat la Oscar în 2001, pentru rolul ”Viaţa şi epoca lui Reinaldo Arenas / Before Night Falls” (2000), a obţinut prestigioasa statuetă în 2007, pentru rolul din ”Nu există ţară pentru bătrâni / No Country for Old Men”, regizat de fraţii Joel şi Ethan Coen. În 2010, Javier Bardem a primit premiul pentru interpretare masculină la Festivalul de la Cannes, pentru rolul din filmul ”Biutiful” al regizorului Alejandro González Iñárritu, pentru care a fost nominalizat anul acesta la premiul Oscar pentru cel mai bun actor.