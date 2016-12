Javier Bardem nu îşi suportă... nasul!

Deşi a câştigat multe trofee prestigioase şi aprecierea criticilor de specialitate, Javier Bardem a spus că nu înţelege cum a ajuns să fie considerat o mare vedetă de cinema. Actorul spaniol refuză să vizioneze peliculele în care joacă, din cauza faptului că nu îi place deloc felul în care arată nasul său, pe care susţine că şi l-a fracturat în timpul unei bătăi dintr-un bar, pe când avea vreo 20 de ani. ”Faptul că îmi place să creez personaje pe marele ecran nu înseamnă că îmi place să mă şi uit la personajele pe care le-am creat, la prestaţia mea artistică. Nici nu pot să mă uit la acel nas al meu, să aud acea voce, să văd acei ochi ridicoli. Nu suport asta. Însă atunci când joc un personaj, nu îmi văd nasul, nu îmi aud vocea. E ca şi cum ar exista ceva mai puternic, ceva mai mult de atât, în acel moment. Şi simt că trebuie să exprim acea stare”, a spus starul într-un interviu acordat revistei ”GQ”.

Javier Bardem, în vârstă de 43 de ani, nominalizat la Oscar în 2001, pentru rolul din ”Viaţa şi epoca lui Reinaldo Arenas / Before Night Falls”, a obţinut prestigioasa statuetă în 2007, pentru rolul din ”Nu există ţară pentru bătrâni / No Country for Old Men”, regizat de fraţii Joel şi Ethan Coen. În 2010, Javier Bardem a primit premiul pentru interpretare masculină la Festivalul de la Cannes, pentru rolul din filmul ”Biutiful”, al regizorului Alejandro González Iñárritu, pentru care a fost nominalizat în 2011 şi la premiul Oscar. Javier Bardem s-a căsătorit în iulie 2010 cu actriţa spaniolă Penelope Cruz şi au împreună un fiu, Leon, născut în ianuarie 2011.