Jay Kay de la Jamiroquai îşi va recupera pălăria-talisman

„Misterul” în care a fost învăluită „dispariţia” celebrei pălării cu pene a solistului trupei britanice Jamiroquai, Jay Kay, a fost, în sfârşit, elucidat. Nu a fost furt, cum s-a spus prin presă, nici măcar rea intenţie, ci pur şi simplu o mică încurcătură: un fan a fost atât de bucuros că s-a pozat cu celebra pălărie şi hipercunoscutul său posesor încât nu s-a mirat deloc când Jay Kay nu şi-a mai revendicat-o.

Vestea bună este că accesoriul va fi recuperat de celebrul său posesor. Pălăria va ajunge din nou la The Office Lounge din Mamaia, vineri seară, în cadrul unei seri cu muzica celebrului Claude Challe, creatorul Buddha Bar din Paris. Locul ales nu este câtuşi de puţin întâmplător, deoarece aici s-a petrecut şi... „încurcătura”, în cadrul petrecerii oferite de organizatori, sâmbăta trecută, după concertul pe care cei de la Jamiroquai l-au susţinut pe plaja H2O din Mamaia.

●Gest recompensat● Patronul The Office Lounge din Mamaia, Dan Măluşel, a făcut lumină în acest „caz” prezentat distorsionat de presă. „Nu sunt de acord cu ideile care au fost vehiculate: „A fost furată pălăria”, „Jay Kay a fost jefuit”. Înconjurat de admiratori şi admiratoare, Jay Kay s-a fotografiat cu ei, iar una dintre fete, presupun, a plecat cu ea acasă. A doua zi, aflându-se din ziare că pălăria a dispărut, am fost sunat personal de un băiat care mi-a spus: „Pălăria este la mine, dar nu pot să o aduc decât vineri”. Obiectul nu avea o mare valoare materială, ci mai mult valoare sentimentală, deoarece pe ea se află nişte talismane primite din India”, a spus patronul The Office Lounge, Dan Măluşel. Acesta a apreciat gestul fanului distrat: „Omul acela m-a sunat înainte de a afla că va primi o recompensă, pentru că este un român cinstit, cum sunt mulţi români”. Premiul constă într-un iPhone 4, oferit de Orange.

Jay Kay va intra în posesia pălăriei-talisman fie prin intermediul staff-ului său, fie pe 15 septembrie, atunci când artistul este invitat de Dan Măluşel la clubul The Office din Predeal.

Următorul concert susţinut după show-ul de la Constanţa a avut loc în Macedonia, Jamiroquai părăsind ţara noastră de pe aeroportul Mihail Kogălniceanu.