Jay Leno şi Julia Louis-Dreyfus au primit câte o stea

Vedeta TV Jay Leno şi actriţa Julia Louis-Dreyfus au primit marţi, la Los Angeles, câte o stea pe Aleea celebrităţilor din televiziune, TV Hall of Fame, la cea de-a 23-a ceremonie de acordare a acestor distincţii, organizată de Academy of Television Arts and Science. „Uite o ceremonie pe Aleea celebrităţilor unde nu este nevoie de un test de droguri”, a spus, amuzat, Jay Leno, cunoscut pentru talk show-ul său nocturn „The Tonight Show” difuzat de postul NBC, pe care l-a moderat, cu o pauză de un an, între 1992 şi 2014. La rândul său, actriţa Julia Louis-Dreyfus, cunoscută pentru rolul lui Elaine din serialul „Seinfeld”, a primit distincţia din partea actriţei Amy Poehler. „Profesoara mea de fizică obişnuia să spună: „Distraţi-vă cu orice preţ””, a afirmat Julia Louis-Dreyfus în discursul de acceptare.

Rupert Murdoch, proprietarul companiei Fox Broadcasting, directorul postului de televiziune ABC, Brandon Stoddard, scenaristul şi producătorul David E. Kelley şi inginerul de sunet Ray Dolby, onorat postum, au primit, de asemenea, câte o stea pe Aleea celebrităţilor din televiziune pentru contribuţia lor în domeniul producţiilor televizate. Ceremonia a fost organizată la hotelul Regent Beverly Wilshire din Los Angeles. Printre vedetele premiate în 2013 se numără actorul Ron Howard, jurnalistul Bob Scheiffer şi scenaristul şi producătorul Dick Wolf.