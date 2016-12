Jay Z nu-şi uită trecutul de traficant

Rapperul american Jay Z este convins că vremurile în care vindea droguri pe străzi i-au prins bine şi l-au ajutat să-şi dezvolte calităţile de antreprenor. Nu de aceeaşi părere vor fi, cu siguranţă, şi oficialii americani, mai ales că Jay Z reprezintă un model pentru mulţi dintre concetăţenii săi de culoare. De fapt, rapperul vroia să spună, în interviul acordat revistei „Vanity Fair”, că are simţ pentru afaceri. În realitate, însă, a deschis un subiect pe care până în prezent prefera să-l ţină sub tăcere. „Ştiu totul despre bugete. Am fost dealer. Ca să rezişti, trebuia să ştii cât să cheltuieşti pe marfă şi cât să vinzi”, a declarat, fără perdea, Jay Z. „Pe atunci, singurele modalităţi de a face afaceri era să-ţi deschizi frizerie sau o spălătorie de maşini”, a continuat acesta, explicând de ce a preferat cealaltă alternativă.

Rapperul, pe numele său real Shawn Corey Knowles-Carter, regretă că a jucat un rol în traficul de droguri din anii 1980, când New York-ul devenise unul dintre cele mai nesigure oraşe din lume. Se apără, însă, afirmând că nu se gândea decât la bani. „Abia târziu mi-am dat seama de efectele asupra comunităţii. Acum mă gândesc la comunitate ca la familia mea şi mă implic în diverse proiecte umanitare”, a declarat rapperul. Revenind la trecut, acesta îşi aduce aminte că nu îşi dorea decât să aibă şi el lucruri frumoase, haine şi maşini. Între timp a cunoscut-o şi pe viitoarea doamnă Carter, Beyonce Knowles, care l-a cuminţit serios, aşa că acum îşi îndreaptă atenţia numai asupra muzicii.

Acum se poate lăuda că este producător muzical, antreprenor şi, ocazional, actor. În 2012, „Forbes” a estimat averea sa netă la 500 de milioane de dolari americani, după ce a vândut circa 50 de milioane de albume în întreaga lume şi a primit 14 premii Grammy pentru activitatea sa muzicală şi numeroase alte nominalizări. „Ştiu că am spus că o să mă retrag din muzică la 30 de ani, dar o iubesc atât de mult şi sunt încă în activitate la 43 de ani”, a declarat Jay Z pentru a-i linişti pe cei care trăiesc cu impresia că va renunţa la cariera muzicală. Să sperăm că va fi lăsat să se bucure în continuare de ea şi că demonii trecutului nu îl vor prinde din urmă!