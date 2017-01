Jay-Z a demisionat din funcţia de preşedinte al companiei Def Jam

Universal Music Group a anunţat că Shawn Carter, alias Jay-Z, va renunţa la funcţia de preşedinte al propriei companii Def Jam Records, pînă la sfîrşitul acestui an. Rapper-ul a ocupat această funcţie încă de la înfiinţarea companiei, în anul 2005. Jay-Z este cel care a avut încredere în debutanţi care în prezent domină topurile internaţionale, precum cîntăreţii R&B Rihanna şi Ne-Yo. În doi ani de zile, artiştii aflaţi sub contract cu Def Jam au înregistrat 11 nominalizări la premiile Grammy. Jay-Z va continua să înregistreze pentru compania sa Roc-A-Fella/Def Jam un album inspirat din filmul ”Gangster American”, care i-a avut în distribuţie pe Denzel Washington şi Russell Crowe. Nu s-a dat publicităţii un motiv pentru care rapper-ul a renunţat la cea mai înaltă funcţie, dar într-un comunicat de presă s-a subliniat că rapper-ul are de gînd să se dedice altor provocări, probabil cea de soţ cu normă întreagă pentru Beyonce. În ceea ce priveşte afacerile, Jay-Z are de gînd să îşi extindă reţeaua de cluburi de noapte 40/40.