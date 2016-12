Jay-Z, Kanye West şi Frank Ocean, daţi în judecată

Rapperii Jay-Z, Kanye West şi cântăreţul Frank Ocean au fost daţi în judecată şi acuzaţi că au încălcat drepturile de autor atunci când au compus împreună piesa ”Made In America”. Muzicianul new-yorkez Joel McDonald afirmă că cei trei cântăreţi au plagiat un cântec de-al său, lansat în 2009, atunci când au compus piesa ”Made In America”. Joel McDonald solicită despăgubiri de trei milioane de dolari.

Piesa ”Made In America” face parte de pe albumul ”Watch the Throne”, un material discografic lansat de Kanye West în colaborare cu Jay-Z în anul 2011. Albumul ”Watch the Throne” a debutat pe primul loc în topul Billboard 200 şi s-a vândut în 436.000 de copii în prima săptămână după lansare. Albumul a generat cronici pozitive din partea criticilor muzicali, care au apreciat calitatea pieselor create de cei doi rapperi. Kanye West şi Jay-Z au primit, cu această ocazie, şapte nominalizări la premiile Grammy. Albumul a devenit disc de platină, potrivit Recording Industry Association of America, după ce s-a vândut în SUA în peste 1,5 milioane de copii.