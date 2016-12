Jay-Z şi The Strokes, la Festivalul Isle Of Wight

Jay-Z şi The Strokes şi-au confirmat prezenţa la ediţia din 2010 a Festivalului Isle Of Wight din Marea Britanie. Festivalul, organizat în Seaclose Park din Newport, va avea loc între 11 şi 13 iunie 2010 şi va beneficia de prezenţa unor artişti precum Pink, Orbital şi Blondie. Cele trei capete de afiş ale ediţiei din 2009 a festivalului au fost The Prodigy, Stereophonics şi Neil Young. Biletele pentru ediţia din 2010 vor fi puse în vânzare începând din 4 decembrie. Lansat la sfârşitul anilor ‘60, Festivalul Isle Of Wight a ajuns la cea de-a noua ediţie, fiind “resuscitat” în 2002.

Jay-Z, pe numele său real Shawn Carter, în vârstă de 38 de ani, este cel mai bogat artist hip-hop din lume, potrivit revistei “Forbes”. Starul american este căsătorit cu Beyonce Knowles. Trupa The Strokes este o formaţie americană rock, înfiinţată în 1998, în New York şi formată din Julian Casablancas (voce), Nick Valensi (chitară), Albert Hammond Jr. (chitară), Nikolai Fraiture (chitară bas) şi Fabrizio Moretti (tobe). Albumul de debut al trupei, “Is This It”, lansat în 2001, a fost primit cu mult entuziasm de critica de specialitate dar şi de public, fiind desemnat “albumul anului” de revista “New Musical Express”. Cel mai recent album al trupei se numeşte “First Impressions of Earth” şi a fost lansat anul acesta.