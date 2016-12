Jazz Age la American Corner

American Corner, organism ce funcţionează în cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, organizează, astăzi, evenimentul “Jazz Age In The USA”. La această activitate vor participa Adelina Vartolomei şi Corina Lungu, profesori coordonatori şi studenţi de la specializarea “Jurnalism”, anul I, de la Universitatea “Ovidius” Constanţa. Profesorii coordonatori deschid evenimentul cu o analiză a temelor care apar în filmul “Chicago” (jurnaliştii care se dau în vînt după ştiri senzaţionale, emanciparea femeilor, manipularea justiţiei de mass-media şi atmosfera specifică anilor ’20 în America, “să bem, să mîncăm şi să ne bucurăm că mîine s-ar putea să nu vină”, descrisă de Scott Fitzgerald în articolul “Echoes of the Jazz Age”), care va fi prezentat studenţilor. Filmul “Chicago” a cîştigat şase premii Oscar, alte 34 de premii şi 54 de nominalizări. Printre cei mai importanţi actori, se numără Catherine Zeta-Jones, Renée Zelweger, Richard Gere, în regia lui Rob Marshall. De asemenea, se va rezolva un quiz pe tema filmului “Chicago”, iar la final participanţii vor primi din partea coordonatorului American Corner, Rodica Toma, materiale informative despre Statele Unite.