Damian Drăghici, unul dintre cei mai de succes artişti români din străinătate, revine în ţară cu o premieră absolută, un concert la nai pe care îl va susţine astăzi, de la ora 20.00, la Sala Palatului. Potrivit declaraţiilor sale, după finalizarea proiectului „Damian Drăghici & Brothers\", a promis că se va întoarce în România „la nai\", iar de atunci s-a apucat, în apartamentul său din New York, să studieze din nou acest instrument.

Damian Drăghici a afirmat că s-a întors în România după un an petrecut în SUA, unde a înregistrat şi încă mai înregistrează piese pentru noul său album de jazz, avându-i ca invitaţi, printre alţii, pe Michel Camilo, Russell Ferrante, Dave Weckl. Albumul, care va fi terminat în martie sau aprilie, va fi lansat mai întâi în SUA şi după aceea în România, „dacă se găsesc companii care să dorească acest lucru\'\'.

În concertul de astăzi, intitulat „Jazz in the City\", artistul îi are ca invitaţi pe Diane Schuur şi Eddie Daniels, clarinetistul de renume mondial care este pe jumătate român, după mama sa. La rândul său, Diane Schuur vine la Bucureşti şi pentru promovarea albumului „Some Other Time\", un album produs de casa de discuri Concord, în 2008. Ea va concerta alături de Diane Schuur Quartet format din Randy Porter - pian, Scot Steed - bas şi Reggie Jackson - tobe. Damian Drăghici s-a arătat onorat să cânte alături de Diane Schuur şi a recunoscut că atunci când îi ascultă piesele „uneori, îi dau lacrimile\".