Jean Constantin: „Am avut succes pentru că publicul m-a apreciat”

La cei 80 de ani ai săi, Jean Constantin este unul dintre cei mai îndrăgiţi actori români de comedie. Reputatul actor a debutat în anii \'60, cu filmele „Baronul Ecluzei” (1960), „Răzbunarea haiducilor” (1968), „Zile de vară” (1968), „Prea mic pentru un război atît de mare”(1969). În anii \'70, seria de filme de comedie „B.D.” a făcut cunoscut talentul deosebit al actorului, iar personajul Ismail, din serialul de televiziune „Toate pînzele sus”, l-a consacrat definitiv pe scena comediei româneşti. În exclusivitate pentru cotidianul „Telegraf”, marele actor constănţean a vorbit despre planurile pe care le are, dar şi despre începutul carierei sale.

Reporter: Ce planuri aveţi?

Jean Constantin: De curînd, am filmat cu Sergiu Nicolaescu pentru producţia „Supravieţuitorul” şi aştept să fie lansat acest film. Din păcate, Sergiu Nicolaescu a fost puţin bolnav şi s-a amînat lansarea, dar filmul va apărea, în curînd, pe ecrane. Mai colaborez şi cu televiziunea, cînd sînt solicitat. În prezent, nu joc în nicio piesă de teatru.

Rep: Se apropie sezonul estival. Ce veţi face în această vară?

J.C: Vara am spectacole, ca mulţi alţi artişti, alături de Maria Dragomiroiu, Irina Loghin. În acea perioadă sînt foarte solicitat, pentru a susţine spectacole cu momente vesele.

Rep: Cum a fost să vă dedicaţi toată viaţa carierei?

J.C: Este un sentiment foarte frumos, dar numai dacă ai şi satisfacţii. Eu am avut satisfacţie şi succes pentru că publicul m-a apreciat pentru cele 80 de filme pe care le-am făcut, dar şi pentru spectacolele pe care le-am jucat la Teatrul de Stat Fantasio.

Rep: Care este rolul care v-a marcat cariera?

J.C: Îmi aduc aminte de rolul vînzătorului de ziare „Gica Hau-Hau”, în „Procesul alb”, al regizorului Iulian Mihu. „Scînteia Tineretului” a scris, atunci, foarte frumos despre „Gica Hau-Hau” şi despre actorul Jean Constantin. A urmat colaborarea cu actori foarte mari: Toma Caragiu, Amza Pellea, Radu Beligan, Ion Besoiu şi mulţi alţii. Eu am început la Teatrul de Stat Constanţa şi am jucat pentru copii, apoi am mai jucat şi la Teatrul de păpuşi, tot din Constanţa.

Rep: Aţi jucat foarte mult pentru copii. Îi iubiţi?

J.C: Nu am copii, din păcate, dar îmi plac foarte mult, toată viaţa mea am jucat pentru ei.

Rep: Ce rol v-ar fi plăcut să jucaţi şi nu aţi apucat?

J.C: Nu mi-am dorit un rol anume. Ce mi s-a dat, am jucat.

Rep: Aveţi un mesaj pentru fanii dvs. din Constanţa?

J.C: Le doresc să aibă sănătate şi să vină să mă mai vadă din cînd în cînd, cît mai rezist…