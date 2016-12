Jean Dujardin s-a despărţit de soţie

Blestemul Oscarului şi-a făcut simţită influenţa nefastă şi zvonurile apărute de ceva vreme despre destrămarea mariajului actorului francez Jean Dujardin s-au confirmat. “Nu este altceva decât povestea unui cuplu care se desparte ca oricare cuplu”, a răspuns, destul de iritat, Jean Dujardin la întrebările adresate tot mai des de jurnalişti despre despre relaţia sa cu Alexandra Lamy. Actorul, recompensat cu premiul Oscar pentru Cel mai bun rol principal pentru prestaţia din “L`Artiste / Artistul”, a participat la ceremonia oficială pentru sărbătorirea centenarului activităţii Poliţiei Judiciare la Paris şi nu s-a mai putut eschiva la întrebările adresate de jurnalişti. Jean Dujardin nu a fost însă timid şi a declarat că este dezgustat despre speculaţiile despre viaţa sa privată care apar în presă.

Se simţea de ceva vreme că se întâmplă ceva şi cu actriţa Alexandra Lamy, care a fost absentă de pe micile şi marile ecrane. În plus, din luna septembrie, aceasta s-a mutat la Londra cu fiica sa, Chloé. Într-un interviu acordat publicaţiei “Nice Matin”, actriţa a evitat să vorbească despre starea mariajului său şi a atras atenţia că doreşte să-i faciliteze fiicei sale şansa unei educaţii complete. Chloé are 16 ani şi a rezultat din relaţia cu actorul elveţian Thomas Jouannet. Adolescenta le calcă pe urme părinţilor săi şi se bucură de succes, iar la Londra îşi va completa cunoştinţele de limba engleză. Chloé are talent şi este pe cale să termine al treilea său lungmetraj, intitulat “Avis de Mistral”, în regia lui Rose Bosch. Tânăra îi are colegi de distribuţie pe Jean Reno, Anna Galiena, Hugues Aufray şi Charlotte de Turckheim, aşa că Alexandra Lamy nu s-a îndurat să îi refuze fiicei sale dorinţa de a juca în acest film şi mai apoi să studieze la Londra. Cum nu este încă majoră, Alexandra Lamy trebuie o urmeze peste tot, ceea ce probabil că i-a afectat mariajul.