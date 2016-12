Jean-Luc Godard vrea să facă un film despre Holocaust

Regizorul franco-elveţian, promotor al Noului Val al cinematografiei, care împlineşte 79 de ani în luna decembrie, are în vedere un proiect cinematografic pe tema Holocaustului. Jean-Luc Godard lucrează în prezent la pelicula „Socialisme”, ce va fi lansată în Franţa, în 2010. Există zvonuri conform cărora cineastul ar fi interesat să realizeze o ecranizare a cărţii lui Daniel Mendelsohn, „The Lost: A Search for Six of Six Million”, un volum memorialistic şi de investigaţie pe tema Holocaustului. Cartea, care a fost un bestseller cînd a apărut, în urmă cu trei ani, prezintă efortul scriitorului de a afla cum au sfîrşit rudele sale care trăiau într-un orăşel polonez, Bolechow, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. De asemenea, lucrarea dezbate şi probleme precum vinovăţia şi responsabilitatea colectivă. Volumul a fost recompensat cu premiul oferit de National Book Critics Circle în SUA, precum şi cu prestigiosul Prix Medicis francez. Jean-Luc Godard nu a abordat pînă în prezent, în mod direct, Holocaustul, deşi multe dintre filmele sale, printre care „Le petit soldat” din 1963, care prezintă războiul din Algeria, „Les carabiniers” din 1963 şi o peliculă mai recentă „Notre musique / Muzica noastră” din 2004, abordează teme politice şi filosofice complexe.

Jean-Luc Godard a fost recompensat, de-a lungul carierei sale, cu numeroase premii, printre care Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin, pentru „Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution” din 1965, Ursul de Argint pentru „Une femme est une femme” din 1961, un premiu César onorific în 1998, dar şi un premiu pentru întreaga carieră din partea Academiei de Film Europene, în 2007.