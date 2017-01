Jeff Bridges, la primul album

Actorul american Jeff Bridges, recompensat cu Oscar, în 2010, pentru rolul din ”Crazy Heart”, în care a interpretat un celebru cântăreţ de muzică country, va lansa, în această vară, primul lui album înregistrat cu o casă de discuri majoră. Actorul american a colaborat la acest proiect cu producătorul muzical T-Bone Burnett, care a primit, la rândul său, un Oscar în calitate de compozitor al piesei ”The Weary Kind” ce a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului ”Crazy Heart”. Jeff Bridges a compus câteva dintre piesele incluse pe acest material discografic şi a înregistrat câteva cover-uri ale unor cântece celebre de Tom Waits şi Stephen Bruton. Printre soliştii invitaţi să apară pe acest album se numără Rosanne Cash şi Sam Phillips, fosta soţie a producătorului T-Bone Burnett. Comunicatul emis de Blue Note Records, o casă de discuri specializată în lansarea de albume de jazz, deţinută de EMI Group, nu dezvăluie nici titlul albumului şi nici titlurile pieselor incluse pe acesta.

T-Bone Burnett, prieten cu Jeff Bridges de peste 30 de ani, a compus şi coloana sonoră a filmului ”The Big Lebowski / Marele Lebowski”, din 1998, în care Jeff Bridges a interpretat rolul celebrului personaj The Dude. Jeff Bridges a mai lansat un album muzical în anul 2000, intitulat ”Be Here Soon”, lansat de o casă independentă şi la care a colaborat cu producătorul şi compozitorul Michael McDonald. Jeff Bridges, în vârstă de 61 de ani, este actor şi muzician. A debutat pe marile ecrane în 1971, în filmul ”The Last Picture Show / Ultimul spectacol cinematografic”, ce i-a adus şi prima nominalizare la Oscar.