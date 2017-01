Jeff Bridges va scrie o carte pentru copii

Actorul american Jeff Bridges plănuieşte să scrie o carte pentru copii, proiect la care va colabora cu fiica sa cea mare, Isabelle. Starul filmului ”Marele Lebowski / The Big Lebowski”, care s-a consacrat şi ca muzician şi fotograf, a declarat că îşi doreşte să găsească mai multe căi de a-şi include copiii în activităţile sale profesionale. Astfel, el a început să creioneze, alături de fiica sa în vârstă de 33 de ani, Isabelle, proiectul lansării unei cărţi pentru copii. ”Încerc să creez cât de multe experienţe pot pentru a petrece timp alături de copiii mei. Când eşti adult, trebuie să munceşti. Aşa că am inventat această manieră de a munci - plorking, o combinaţie între joacă şi muncă”, a declarat Jeff Bridges, pentru People.com.

În afară de faptul că scrie o carte pentru copii împreună cu Isabelle, Jeff Bridges a recrutat-o pe fiica sa Jessie, în vârstă de 31 de ani, pentru a cânta în deschiderea concertelor din noul turneu pe care trupa actorului, The Abiders, îl va susţine. Totodată, Jessie a fost asistent al actorului pe platourile de filmare, timp de mai mulţi ani. În acelaşi timp, fiica cea mică a lui Jeff Bridges, Hayley, în vârstă de 28 de ani, contribuie la proiectarea noii case a actorului.

O MODĂ PRINTRE CELEBRITĂȚI Jeff Bridges nu este prima celebritate care vrea să scrie cărţi pentru copii. Staruri precum Jamie Lee Curtis, Julianne Moore, Jim Carrey, Jessica Lange, Ricky Martin şi Sharon Osbourne şi-au testat, la rândul lor, abilităţile ca scriitori în ultimii ani.

Actorul şi muzicianul Jeff Bridges a debutat pe marile ecrane în 1971, în filmul ”The Last Picture Show / Ultimul spectacol cinematografic”, ce i-a adus prima nominalizare la Oscar. Jeff Bridges a fost din nou nominalizat la premiile Academiei de Film americane, în 1974, pentru rolul din ”Thunderbolt and Lightfoot / Pe urmele banilor”, în care l-a avut ca partener pe marile ecrane pe Clint Eastwood. Unul dintre cele mai notabile roluri ale sale este cel din ”Tron”, un SF lansat în 1982, în care a interpretat rolul unui programator de jocuri video. Jeff Bridges a fost din nou nominalizat la Oscar în 1984, pentru rolul din ”Starman / Omul din stele”. Considerat unul dintre cei mai talentaţi actori ai generaţiei sale, Jeff Bridges a impresionat critica de specialitate cu rolurile din ”Against All Odds / Pe urmele lui Jessie” (1984), ”Jagged Edge / Lama zimţată” (1985), ”Fearless / Stare de şoc” (1993) şi în clasicul film cult al fraţilor Coen, ”Marele Lebowski” (1998). În 2000, Jeff Bridges a fost nominalizat pentru a patra oară la Oscar, pentru rolul din ”The Contender / Persona non grata”, iar în 2005, a filmat din nou cu regizorul Terry Gilliam, fiind distribuit în ”Tideland / Ţara minunilor”, după precedenta lor colaborare de succes, la pelicula ”The Fisher King / Regele pescar” din 1991. În 2008, veteranul actor american a fost distribuit în ”Iron Man - Omul de oţel”, iar în 2009, el a jucat în drama ”Crazy Heart”, pentru care a primit, printre altele, Oscarul, Globul de Aur şi premiul Sindicatului Actorilor Americani.