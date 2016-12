Jeffrey Webb a fost eliberat pentru o cauțiune de 10 milioane dolari

Fostul vicepreședinte al Federației Internaționale de Fotbal (FIFA) a pledat nevinovat, sâmbătă, la New York, în cadrul scandalului de corupție din interiorul forului mondial, iar autoritățile au acceptat să-l pună în libertate în schimbul unei cauțiuni de 10 milioane dolari. Jeffrey Webb, în vârstă de 50 de ani, care are dublă naționalitate, britanică și din Insulele Cayman, a fost extrădat din Elveția miercuri. El a fost obligat să lase pașapoartele pe care le deține în custodia FBI și va fi consemnat la domiciliu într-un apartament care va fi agreat de FBI, într-o zonă situată la maximum 32 km distanță de tribunalul federal din Brooklyn. Soția sa americancă, părinții și o bunică au semnat documentele de eliberare sub cauțiune la tribunal.

Jeffrey Webb, fost vicepreședinte al FIFA și fost președinte al CONCACAF (Confederația Americii de Nord, Centrale și Caraibelor), a compărut sâmbătă, timp de 50 de minute, în fața unui tribunal din New York. Arestat pe 27 mai, la Zurich, alături de alți oficiali ai FIFA, Jeffrey Webb, originar din Insulele Cayman, a refuzat mai întâi extrădarea, apoi a făcut un pas înapoi pe 9 iulie. OFJ și-a dat apoi acordul pentru extrădarea sa în cadrul unei proceduri simplificate. Cei șapte foști și actuali oficiali FIFA au fost arestați la Zurich și plasați în detenție în vederea extrădării lor la cererea autorităților americane.