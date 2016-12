Jefuiți de falși angajați de la deratizare

08:05:32 / 29 Aprilie 2015

Nu cred

Am intrat pe internet iar pretul pentru un apartament de 50-100 mp este 100 lei.Sa creada ei ca au dat 200 lei .Cred ca li s-a spus ca au venit sa faca dezinsectia la un tarif mai mic , romanul s-a bucurat de pomana dar a ramas cu paguba mare. Unii s-au obisnuit sa astepte oferte speciale incat pentru a beneficia de ele risca orice.O alta forma de a pacali batranii este urmatoarea : te suna o persoana care te informeaza ca este de la o societate medicala iar pentru persoanele in varsta fac analize gratuite .Atentie este teapa scopul este colectarea datelor personale si a le folosi ulterior in fel de fel de esrocherii .