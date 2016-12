Jefuit în Franţa de falşi poliţişti

Un constănţean de 49 de ani a rămas fără bani după câteva luni de muncă în străinătate, după ce a fost jefuit. Victima, Ion Haprian, se întorcea din Spania, unde lucrează în construcţii. Bărbatul a preferat să plece cu autocarul pentru a mai economisi nişte bani, neştiind ce îl aşteaptă. Constănţeanul a declarat că, pe drum, în Franţa, autocarul a oprit la o benzinărie pentru câteva minute. Haprian spune că a coborât din autocar şi a vrut să îşi ia o cafea şi să fumeze o ţigară. În momentul în care îşi lua cafeaua a intrat în vorbă cu el un bărbat despre care Haprian a crezut că este un pasager al autocarului. „La un moment dat m-a întrebat dacă am ţigări, probabil ca să îmi distragă atenţia, pentru că în secunda următoare au apărut doi bărbaţi care mi-au spus că sunt de la poliţie şi că trebuie să mă percheziţioneze. După ce mi-au fluturat o legitimaţie prin faţa ochilor, unul dintre ei m-a luat de ceafă şi unul de braţ. M-au dus într-o cameră din benzinărie, moment în care m-am mai liniştit. Acolo m-au pus să scot tot din buzunare, ba chiar să îmi dau jos şi pantofii. Presupusul pasager care era cu mine îmi traducea ce ziceau cei doi susţinând că el înţelege ce spun, cu toate că acei poliţişti vorbeau în italiană, în condiţiile în care noi eram în Franţa. La un moment dat, unul dintre poliţişti mi-a scos banii din portofel - 1200 de euro - şi mi-a spus că trebuie să se ducă să-i verifice să nu fie falşi. În următoarele secunde a ieşit şi celălalt pe uşă şi s-au făcut nevăzuţi. Cel care era cu mine încerca să mă reţină şi îmi spunea să îmi iau portofelul, telefonul şi ce mai aveam pe masă”, a declarat păgubitul.

IGNORAT Haprian spune că a strigat după ajutor, însă nimeni nu l-a luat în seamă. Mai mult, casierul de la benzinărie a refuzat să cheme poliţia, pe motiv că nu are o mână sau un picior rupt. Păgubitul spune că nici măcar şoferul autocarului sau românii care se aflau la bord nu au vrut să îl ajute. „Şoferul mi-a spus că el nu stă după mine cinci ore până vine poliţia şi că nu e treaba lor că am fost jefuit. În plus, mi-au spus că ei nu îşi pun viaţa în pericol şi că uneori sunt infiltraţi şi prin autocar tâlhari, însă nu au ce să facă. Chiar am rămas uimit de această nepăsare totală a românilor şi de felul în care au procedat, în condiţiile în care, iniţial, susţineau că nu ştiau nimic, că nu văzuseră nimic, iar pe drumul spre casă mi-au povestit că au văzut când m-a luat şi când m-au dus în cameră. Banii nu îi voi recupera, însă mi-aş dori ca lumea să ştie, să fie foarte atentă, să nu mai păţească şi altcineva ceea ce mi s-a întâmplat mie”, a adăugat păgubitul.