Jefuită în autobuz

O cursă cu autobuzul poate deveni păguboasă. Acest lucru l-a păţit, ieri, o pensionară de 66 de ani, din Constanţa, care în timpul plimbării cu autobuzul 42 a „scăpat” de portofelul din geantă. „Mergeam spre Tomis Nord şi era aglomeraţie în autobuz. Ştiind despre furturi, îmi ţineam geanta exact la piept. La un moment dat, lângă mine au apărut un bărbat şi o femeie, foarte bine îmbrăcaţi. El avea în jur de 40 de ani. Se ţinea de bară şi, la un moment dat, i-a căzut haina, cel puţin aşa am crezut eu, exact peste geanta mea. Am vrut să o dau la o parte, însă în acel moment a luat-o el brusc. Cred că atunci mi-a luat şi portofelul, pe care l-a plasat femeii cu care era. Au coborât la prima staţie. Nu mi-am verificat geanta decât în momentul în care am ajuns acasă şi am observat că fermoarul era desfăcut. Atunci am realizat că pensia mea pe o lună, 700 de lei, s-a dus pe apa sâmbetei”, a declarat păgubita. Femeia nu a făcut plângere la poliţie, fiind convinsă că nu îşi va mai recupera banii.