Jefuiţi de bagaje

O familie din Bucureşti a rămas, marţi seara, fără bagajul aflat în cala microbuzului cu care urma să plece din Constanţa spre Capitală. Incidentul s-a petrecut în zona Gării Constanţa, sub ochii şoferului şi dispecerului firmei de transport SIR TRANS, care ar fi trebuit să aibă grijă de valiză. Păgubita, Doina Calotă, nu înţelege cum a fost posibil să fie jefuită, pentru că nu este pentru prima dată când circulă cu microbuzul. Femeia spune că vine la fiecare două săptămâni la Constanţa pentru a-şi vizita mama şi călătoreşte cu mijloace de transport în comun, dar niciodată nu a avut probleme de acest gen. Doina Calotă a adăugat că de obicei evită să călătorească cu microbuzele firmei SIR TRANS, pentru că nu a fost mulţumită de serviciile pe care le oferă. „Sunt trei firme de transport, dar mereu evit mijloacele de transport de la SIR TRANS deoarece microbuzele sunt murdare, iar şoferii sunt necivilizaţi. De această dată nu am avut încotro, pentru că trebuia să ajungem urgent în Bucureşti”, a adăugat Doina Calotă.

SUSPICIUNI. „Am ajuns în gară pe la 17.05. Microbuzul cu numărul B 62 MNW era tras la peron, şoferul ne-a luat trolerul şi l-a pus în cala din spatele maşinii. Am plătit biletele şi am mai rămas afară până în jurul orei 17.15. Am văzut că şoferul a lăsat cala deschisă. La un moment dat, un tip care era dispecerul i-a spus şoferului să închidă cala, pentru că „este gaşca celor şase în zonă”. El a mers, a închis-o, dar nu a încuiat-o. Am urcat în microbuz, iar după zece minute şoferul a urcat în maşină şi a întrebat dacă am avut bagaje în cală, uitându-se fix la noi. Prima dată am crezut că nu vorbeşte cu mine şi nu l-am băgat în seamă. Apoi mi-a atras atenţia un alt călător, care mi-a zis că mie mi se adresează şoferul. Uimită, i-am răspuns că i-am predat bagajul mai devreme, după care el mi-a spus rânjind că valiza mi-a dispărut. Iniţial am crezut că este o glumă proastă şi, până să realizez ce se întâmplă, şoferul a coborât din microbuz. L-am urmat împreună cu fiul meu, care mă însoţea. Atunci am văzut cu stupoare că uşa de la cală era deschisă şi bagajul dispăruse. Şoferului părea că nu-i pasă de cele petrecute pentru că le oferea călătorilor informaţii privind ora plecării. În acel moment i-am spus că microbuzul nu va mai pleca nicăieri şi am sunat la 112”, a declarat Doina Calotă. Femeia a adăugat că atât şoferul cât şi dispecerul erau destul de degajaţi şi o tot întrebau dacă în bagaj avea bijuterii, bani sau electronice. În scurt timp au apărut poliţiştii Secţiei 3 şi o echipă de criminalişti. Păgubita le-a relatat oamenilor legii cele petrecute. Doina Calotă şi fiul ei, Dragoş Calotă, i-au însoţit pe poliţişti la sediul Secţiei 3 pentru a depune plângere. Oamenii legii i-au luat pentru audieri pe şoferul microbuzului şi pe dispecer, iar călătorii care se aflau în microbuz au fost mutaţi în alt autocar pentru a-şi putea continua drumul. „Le-am spus poliţiştilor ceea ce bănuiam şi anume că ar fi putut fi vorba de un aranjament cu hoţii de care dispecerul şi şoferul să nu fie străini. Altfel cum ar fi posibil ca în cinci minute să dispară bagajul de sub ochii lor ? Comportamentul celor doi m-a făcut să gândesc aşa pentru că au refuzat să-mi dea numele lor sau al patronului firmei de transport sau telefonul acestuia pentru a-l putea contacta. Niciunul nu a sunat la societate pentru a raporta furtul. Şi nici măcar scuze nu şi-au cerut. Firma trebuie să răspundă pentru cele întâmplate”, a adăugat Doina Calotă. După ce a petrecut mai multe ore în sediul poliţiei, femeia s-a întors la locuinţa mamei sale. S-a înarmat cu o bâtă, a cerut şi ajutorul unui vecin, iar împreună au plecat în căutarea bagajului, în speranţa că îl va găsi aruncat pe undeva în zona gării. Dar totul a fost în zadar.

„AI GRIJĂ CE FACI”. Doina Calotă nu s-a dat bătută şi ieri s-a dus din nou la locul de plecare a microbuzelor, în speranţa că va putea afla de la dispecerul firmei SIR TRANS numărul de telefon al unui reprezentant al societăţii. În jurul orei 14.00, un alt microbuz urma să plece în cursă spre Bucureşti. Maşina a tras pe peron aşteptându-şi călătorii, însă dispecerul nu îşi făcea apariţia. Şoferul microbuzului prelua bagajele şi, în acelaşi timp, dădea şi biletele de călătorie. Acest lucru este contrar regulamentului, după cum ne-a declarat dispecerul de la o firmă de transport concurentă: „Cel care trebuie să aibă grijă de bagaje este dispecerul. Şoferul nu coboară din maşină. El dă bilete călătorilor şi atât.” Tot el ne-a spus că grupul celor şase suspecţi care se perindă prin zonă este cunoscut de angajaţii firmelor, iar dispecerul este cel care trebuie să apere pasagerul şi să fie atent la bagaje. „Mi s-a întâmplat odată ca un tâlhar să îi pună cuţitul la gât unui călător care se pregătea să pună bagajele în cală. În momentul în care l-am văzut m-am luat de el şi i-am zis să îl lase în pace şi a plecat”, a declarat angajatul firmei concurente. Într-un final, cu cinci minute înainte de plecare, şi-a făcut apariţia şi dispecerul firmei SIR TRANS pentru a-i da şoferului actele necesare. El s-a îndreptat spre Doina Calotă şi i-a dat telefonul mobil spunându-i că patronul firmei vrea să stea de vorbă cu ea. „Nu ştiu dacă persoana cu care am vorbit este sau nu patronul firmei, dar pot spune că a avut o atitudine foarte deplasată, din punctul meu de vedere. Afirmaţiile lui m-au pus pe gânduri. Mi-a spus că în România e ceva normal să fii jefuit şi că dacă aş fi călătorit cu trenul riscam chiar să mi se dea în cap pentru a mi se fura bagajul. Apoi le-a luat apărarea angajaţilor şi m-a scos tot pe mine vinovată că nu mi-am păzit bagajul, pentru că mă aflam într-un loc public şi ei nu au nicio obligaţie! Mai mult decât atât, a avut tupeul să-mi spună că în opinia lui eu mi-am înscenat furtul şi îmi va face plângere la poliţie! Indignată de cele auzite, i-am spus patronului că voi face tot posibilul să i se ridice licenţa de transport, moment în care m-a ameninţat şi mi-a spus să am grijă ce fac. Eu am adăugat că voi acţiona în instanţă firma, iar replica lui a fost: nu este nicio problemă, am asigurare”, a spus Doina Calotă.

ANCHETĂ. Lucrătorii Secţiei 3 Poliţie Constanţa au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili cine sunt autorii furtului şi ce s-a întâmplat. „Răspunderea materială se va stabili în sarcina firmei sau în sarcina angajaţilor firmei, după ce vom stabili cine trebuia să aibă grijă de aceste bagaje. La poliţie s-a deschis un dosar penal şi în prezent facem cercetări pentru identificarea autorilor şi tragerea acestora la răspundere. Totodată, vom face cercetări şi pentru identificarea grupului celor şase persoane despre care s-a menţionat”, a declarat cms. şef Dănuţ Pisică, adjunctul şefului Poliţiei Municipiu Constanţa.

Conform Registrului Comerţului, SIR TRANS aparţine firmei SIR IMPEX SRL, înfiinţată în 24 iunie 1997, cu sediul social în staţiunea Neptun, şi care are şi o agenţie deschisă în Bucureşti, în 2009. Administratorul şi asociatul unic al firmei este Nicu Ghiţulescu. Din bilanţul pe 2009 reiese că firma nu a avut profit, iar valoarea pierderilor este de 140 de mii de lei. Nici la capitolul datorii societatea nu stă mai bine, valoarea acestora ridicându-se la 5,2 milioane lei.