Jelena Jankovici şi Rafael Nadal sînt tenismanii anului 2008

Sîrboaica Jelena Jankovici şi spaniolul Rafael Nadal au fost desemnaţi ieri, de către Federaţia Internaţională de Tenis, jucătorii anului 2008. „Nadal şi Jankovici au reprezentat vîrful tenisului în 2008. Ambii au fost ambasadori excelenţi pentru ţările lor, obţinînd rezultate foarte bune atît la nivel individual, cît şi pe echipe”, a declarat preşedintele ITF, Francesci Ricci Bitti. „A fost un an incredibil pentru mine, dar am muncit mult ca să ajung aici. Să termin anul pe primul loc în clasamentul mondial este ceva special. Sînt mîndru că am reuşit să cîştig medalia de aur la Jocurile Olimpice şi că am ajutat echipa Spaniei să cîştige Cupa Davis. A fost un an fantastic pentru sportul spaniol şi sînt fericit că am putut să ajut şi eu”, a declarat Nadal, care în 2008 s-a mai impus la Roland Garros (pentru a patra oară consecutiv!) şi la Wimbledon, cîştigînd alte cinci turnee ATP. „Sînt mîndră de această distincţie. Am muncit enorm pentru a ajunge numărul unu, dar am reuşit să-mi ating obiectivul pentru acest an. A fost o onoare să reprezint Serbia la Jocurile Olimpice şi sper să ajut în viitor echipa Serbiei în Fed Cup”, a precizat Jankovici, singura jucătoare de tenis ajunsă nr. 1 mondial fără să cîştige vreun turneu de Mare Şlem în carieră, la simplu! Sîrboaica a cîştigat în 2008 trei turnee WTA şi medalia olimpică de aur la Beijing.