Jencarlos Canela, un artist cu sute de admiratori români

Născut în urmă cu 27 de ani, pe 21 aprilie, la Miami, într-o familie de imigranți cubanezi, cântărețul și actorul Jencarlos Canela este cunoscut în România mai mult datorită rolurilor pe care le-a interpretat în telenovele („Demon și înger”, „Lola” și „Pasiune interzisă”) decât pentru muzica sa. Pe plan mondial însă, piesele sale sunt ascultate la toate posturile de radio, iar numărul concertelor susținute în Statele Unite ale Americii (SUA) și în America Latină depășește 200. Talentul și vocea inconfundabilă i-au adus lui Jencarlos milioane de fani în toată lumea, inclusiv în România, unde admiratorii lui s-au reunit într-un fan club recunoscut de echipa managerială a artistului de la Miami. Printre admiratorii artistului latin se numără și câteva constănțence. „Mi-am dorit de mic să cânt și am făcut tot posibilul pentru a-mi îndeplini acest vis. Actor am ajuns din întâmplare”, a susținut Jencarlos Canela în interviurile date de-a lungul anilor. El a cunoscut succesul în 2009, după ce a fost remarcat de producătorul muzical Rudy Perez, care l-a ajutat să-și scoată pe piață primul album, intitulat „Buscame”. La doar o săptămână de la lansare, acesta a pătruns direct pe locul 2 al topurilor latino. Următorul album, „Un Nuevo Dia”, apărut în 2011, a avut parte de același traseu fulminant. În câteva zile, el a ajuns pe locul 1 în topul vânzărilor.

FANII SUNT FAMILIA LUI Cel de-al treilea album, intitulat „Jen”, lansat în mai 2014, este cel care îl reprezintă cel mai bine. „Toate piesele sunt compuse de mine, iar la câteva dintre ele am colaborat cu artiști consacrați, precum PSY, KC and the Sunshine Band, J Balvin”, a mai spus Jencarlos Canela. Lansarea acestui album a însemnat și debutul turneului mondial „JenAndTheFamTour”, intitulat așa în cinstea fanilor lui, pe care-i consideră ca făcând parte din familia lui. Jencarlos Canela a susținut concerte în Toronto - Canada, San Francisco, Los Angeles, Dallas, New York, Miami, Orlando, București și Madrid, urmând ca pe 5 iunie să le cânte fanilor lui din Mexic. Nu a renunțat însă nici la cariera actoricească. Anul trecut, Jencarlos a fost ales să joace alături de Eva Longoria într-un serial produs de postul TV american NBC, intitulat „Telenovela”.

CARIERA Un rol foarte important în cariera muzicală a lui Jencarlos Canela l-a avut familia sa, în special tatăl lui, Heriberto Canela, care i-a compus primele piese și care este managerul lui, sprijinindu-l din primul moment în care a spus că vrea să devină cântăreț. La terminarea liceului, Jencarlos a primit o bursă la cea mai prestigioasă instituție de învățământ din Miami, „New World School of the Arts”, pe care a absolvit-o cu brio în mai 2006. Știe să cânte la chitară, pian, percuție... În 2012, Jencarlos a fost inclus pe lista "Celor mai influenți tineri din lume", un important top care reunește 450 de persoane, cu vârsta sub 30 de ani, din toată lumea, care au avut performanțe remarcabile în domenii precum educație, finanțe, marketing, tehnologie, arte sau sporturi. La 27 de ani, Jencarlos Canela are un palmares bogat, fiind desemnat "Artistul revelație" la „Premiile Lo Nuestro" în 2011, "Cel mai bun actor în rol principal", "Artistul favorit al serii" și "Cea mai bună coloană sonoră" între anii 2012 si 2013 la „Premiile Tu Mundo", "Artistul Anului" la "Premiile Juventud", iar piesa "I LOVE IT", inclusă pe ultimul album i-a adus trofeul "Song Of The Summer". În 2006, înainte de a deveni celebru, Jencarlos Canela a fost protagonistul unei campanii publicitare a brandului FORD, pentru care a compus și interpretat tema sonoră. Și, pentru că, astăzi, Jencarlos Canela împlinește 27 de ani, fanii din România îi urează „La mulți ani” și-i transmit „muchos besos y abrazos”.