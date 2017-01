Jennie Garth se întoarce în rolul lui Kelly Taylor

Actriţa americană Jennie Garth va intra din nou în pielea personajului Kelly Taylor, în spin-off-ului serialului “Beverly Hills, 90210”, produs de regretatul Aaron Spelling, care a avut un mare succes în anii \'90. În noul serial de televiziune, Kelly va fi consilier educativ la liceul la care a învăţat, West Beverly Hills High. Garth, care a mai jucat în serialul “What I Like About You”, difuzat de WB Network şi a concurat la “Dancing With the Stars”, difuzat de postul ABC, a stîrnit speculaţii despre o posibilă reluare a rolului din seria originală a “Beverly Hills, 90210” după ce a renunţat să joace în comedia “My Best Friend\'s Girl”, a postului CBS.

Noul serial va fi produs de postul de televiziune CW. Potrivit unor surse, creatorul serialului original, Darren Star, nu se va implica în acest proiect. Acesta ar fi al doilea spin-off al seriei despre un grup de adolescenţi privilegiaţi din Beverly Hills, care a fost difuzată de postul de televiziune Fox în perioada 1990 - 2000. Primul, creat de Star, “Melrose Place”, a fost difuzat cu succes timp de şapte ani, tot de postul TV Fox. Serialul nu a inclus niciunul dintre personajele principale din “Beverly Hills”.

Producţiile spin-off sînt la mare căutare în SUA, în acest sezon. Fox are în curs de producţie două astfel de seriale: “Cleveland”, bazat pe un personaj din comedia animată “Family Guy” şi o versiune feminină a “Prison Break”. Anul trecut, postul de televiziune ABC a produs un serial bazat pe “Anatomia lui Grey”, “Private Practice”.