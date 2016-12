Jennifer Aniston adoră să facă yoga

Actriţa americană Jennifer Aniston a mărturisit că yoga este o parte importantă a vieţii ei şi că buna sa dispoziţie depinde de aceste exerciţii şi de timpul pe care îl are la dispoziţie pentru a le practica. Vedeta este de părere că este important pentru ea să aibă grijă de dieta alimentară şi să facă în mod regulat exerciţii de yoga, precizând că buna sa dispoziţie este legată de timpul pe care îl are pentru astfel de lucruri. „Practic yoga. Yoga este foarte importantă. O ador. Dacă nu fac yoga, buna mea dispoziţie se evaporă. Încerc să fac câteva exerciţii, chiar şi numai 20 de minute pe zi, ca să îmi pun sângele în mişcare şi să transpir”, a spus Jennifer Aniston. Aceasta a precizat că nu este mereu foarte strictă atunci când vine vorba de obiceiurile culinare, deşi crede că are o abordare echilibrată în ceea ce priveşte alimentaţia. „Mă răsfăţ când vreau să fac asta, dar cred că în toate sunt moderată”, a spus Jennifer Aniston, care potrivit prietenilor este o bucătăreasă perfectă.

Actriţa, în vârstă de 42 de ani, care are o relaţie cu actorul Justin Theroux, a mai mărturisit că nu îşi face griji privind faptul că îmbătrâneşte, deoarece se simte mai bine ca niciodată. „Mă simt mai bine în corpul meu şi cu personalitatea mea odată cu înaintarea în vârstă. Mă simţeam ciudat şi stânjenită în trecut. Acum mă simt mult mai bine decât la 20 de ani”, a mai spus Jennifer Aniston.