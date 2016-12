Jennifer Aniston are un nou look

Actriţa americană Jennifer Aniston a ajutat-o pe prietena sa Ellen DeGeneres să promoveze noul sezon al emisiunii sale, printr-un videoclip inedit. Ellen DeGeneres, care va începe al zecelea sezon al emisiunii sale în luna septembrie, a apelat la Jennifer Aniston, pentru a realiza un videoclip de promovare. La începutul materialului, Jennifer Aniston vorbeşte despre prietena sa şi despre emisiunea ei: ”Să vin la emisiunea lui Ellen este complet diferit faţă de mersul la oricare altă emisiune, pentru că ea are grijă de invitaţii ei din momentul în care aceştia ajung acolo”. Pe parcursul videoclipului, actriţa are parte de o transformare din partea gazdei show-lui. Ellen DeGeneres o machiază, îi aspiră rochia, o şterge pe mâini cu un mop şi o piaptănă cu o rolă de scame pe Jennifer Aniston. La sfârşitul videoclipului, actriţa apare cu noul său look, ciufulită şi cu machiajul întins pe faţă, declarând că este extrem de amuzant să vină la emisiunea lui Ellen DeGeneres.