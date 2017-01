Jennifer Aniston, debut de o noapte

Luni seară, în cadrul unui maraton teatral unic în lume, care de şase ani are loc în Manhattan, actriţa americană a debutat pe Broadway. Această iniţiativă presupune punerea în scenă a unor piese de cîte zece minute, concepute, scrise, repetate şi interpretate într-o singură zi. Anul acesta, Jennifer Aniston a fost cea mai aşteptată prezenţă pe Brodway, fiind protagonista piesei "Three Girls and Bob". Îndrăgita actriţă a interpretat rolul unei femei singure, dînd replica prietenelor sale Rosie Perez şi Lynn Whitfield, alături de David Cross.

Regalul teatral s-a mai bucurat de o serie de actori consacraţi de la Hollywood, Elizabeth Berkeley, Anna Paquin, Gaby Hoffman, Kieran Culkin, Rachel Dratch, Julianna Margulies, Sam Rockwell, Liev Schreiber sau Fisher Stevens.