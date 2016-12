Jennifer Aniston ia o pauză de un an

Actriţa americană Jennifer Aniston, în vârstă de 42 de ani, a decis să pună în sfârşit viaţa personală pe primul loc şi să facă o pauză în carieră. Actriţa îşi ia la revedere de la Hollywood, un an de zile, pentru a petrece mai mult timp alături de iubitul ei, Justin Theroux. După premiera de anul acesta a celor trei filme în care joacă Jennifer Aniston şi după ce îşi va duce la bun sfârşit contractele, actriţa îşi va dedica timpul liber vieţii personale. După premiera comediei ”Horible Bosses” şi lansarea în luna octombrie a filmului ”Wanderlust”, singura preocupare a actriţei va fi dezvoltarea proiectului companiei sale, ”The Goree Girls”, un film despre opt deţinute dintr-o închisoare de femei care formează o trupă de muzică country.

În ceea ce priveşte relaţia cu Justin Theroux, în vârstă de 39 de ani, actriţa a început să se afişeze din ce în ce mai mult cu el, chiar dacă pentru o perioadă a ţinut ca viaţa ei privată să fie ţinută departe de camerele de filmat. În ultimele sale interviuri, Jennifer Aniston a recunoscut că se gândeşte mai mult ca oricând să devină mamă, iar apartamentul de la New York pe care l-a cumpărat la începutul acestui an are o cameră specială pentru copii. Acum că are şi o relaţie ce pare foarte serioasă, rămâne să mai aştepte barza.