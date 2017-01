Jennifer Aniston, lăudată de un fost iubit

Actriţa americană a fost extrem de discretă cu viaţa ei personală, dar chiar şi pentru ea s-a găsit un binevoitor care să povestească episoade din intimitatea ei, necunoscute presei. Este vorba despre fostul ei iubit, Brian Bouma. Cameramanul a recunoscut că relaţia cu actriţa a fost ”o experienţă copleşitoare”. ”Vreau doar să lămurim lucrurile, nu este persoana pe care oamenii o cred că este”. Bărbatul a ţinut să precizeze că Jennifer Aniston a fost cea care a luat iniţiativa, la doar opt ore după ce l-a zărit pe platourile de filmare la ”Love Happens”. ”M-a abordat. Tot ce se scrie despre ea că este singură este ridicol. Nu am petrecut timpul cu Jen pentru că este faimoasă sau plină de succes. Am mai fost pe acest drum şi înainte. De obicei, înseamnă probleme, cu P mare. A fost pentru conversaţia pe care am avut-o prima dată când am vorbit. Este deschisă, sinceră şi carismatică”, a declarat cameramanul.

În plus, Brian Bouma, care s-a întâlnit cu Jennifer Aniston în 2008, a precizat că vedeta din filme precum ”The Switch”, ”The Bounty Hunter” sau ”The Break-Up” preferă băieţii răi. ”Bănuiesc că nu era pentru mine. Îmi spunea că sunt Domnul Pur. M-a făcut într-un fel să mă simt ca un şcolar”. Nici despărţirea nu i-a picat prea bine cameramanului. ”Ar fi fost mai bine dacă aş fi considerat-o o ticăloasă. Dar este o femeie uimitoare, frumoasă şi talentată, care este dulce şi bună şi tratează pe toată lumea cu respect”.