Jennifer Aniston nu mulţumeşte pe toată lumea

Actriţa americană Jennifer Aniston s-a consacrat ca imagine a fetei din vecini a cărei frumuseţe nu i se urcă la cap şi care rămâne mereu simpatică şi disponibilă. Însă, în realitate, actriţa nu este chiar aşa de uşor de satisfăcut. Atunci când a anunţat că alături de logodnicul său, Justin Theroux, se înhamă la ample lucrări de refacere şi renovare a casei sale din Bel Air, mulţi au interpretat anunţul ca pe un semnal că nunta nu prea mai este în cărţi pentru cei doi. Nu ştim cam cât au costat lucrările, dar casa a costat vreo 21 de milioane de dolari, iar acum că Jennifer Aniston şi Justin Theroux se pregătesc de petrecerea de inaugurare, actriţa nu are de gând să-şi lase logodnicul să îi aducă orice în casă. Actorul şi scenaristul de 42 de ani a recunoscut recent că Jennifer Aniston i-a dat interzis la o serie de obiecte dragi lui, mai precis... colecţia sa de ciudăţenii. Justin Theroux colecţionează obiecte ce au legătură cu medicina, de la seringi de sticlă la limbi de lemn sau dinţi de aur şi chiar obiecte din ceară. Toate acestea nu sunt primite de Jennifer Aniston în casa proaspăt renovată, în care nu se găseşte niciun colţişor în care Justin Theroux să îşi facă mendrele. Actorul, care a renunţat la casa sa din New York pentru a se muta la Los Angeles pentru Jennifer Aniston, s-a văzut nevoit să îşi izgonească iubita colecţie la sediul unui birou pe care l-a închiriat în Oraşul Îngerilor. Într-un interviu acordat recent, Justin Theroux a recunoscut că logodnica sa de 44 de ani nu îi apreciază deloc gusturile când vine vorba despre decoraţiuni interioare. Actorul a conchis, amuzat, că sunt alte lucruri pe care Jennifer Aniston le apreciază şi iubeşte la el.

În afara lui Justin Theroux, şi fratele vitreg al actriţei mai are câte ceva să îi reproşeze. Alex John Aniston, cunoscut ca AJ, este fiul lui John Aniston cu cea de-a doua sa soţie, Sherry Rooney. În vârstă de 24 de ani, AJ a fost surprins de fotografi pentru prima dată după nouă ani. Acesta are un stil de viaţă complet diferit de cel al surorii sale celebre şi pare un personaj desprins din seria „Mad Max”. Se pare că şi Jennifer Aniston a făcut eforturi ca AJ să fie departe de atenţia presei. Actriţa nu îl menţionează în interviuri şi nu este văzută alături de el în public. Întrebat despre sora sa, AJ a declarat că este frustrat de acest subiect, deoarece i se cer detalii despre aceasta de când era în şcoala generală: „Este un stres pentru mine, de mulţi ani. Nu comentez. Nu vorbesc niciodată despre sora mea”. Un prieten al lui AJ a declarat că acestuia nu îi place să vorbească despre sora sa: „Nu îi place ca presa sau oamenii să vorbească despre bârfe. Nu am cunoscut-o pe Jennifer, iar AJ nu a menţionat-o niciodată. Nu ştiu care este situaţia sa cu familia, dar cred că îi place să fugă de ei“. Ultima lor apariţie împreună în public datează din 2004, când John Aniston, soţia sa, Sherry Rooney, şi AJ au fost invitaţi la premiera lungmetrajului „Along Came Polly”.