Jennifer Aniston nu uită de unde a plecat

Nu întotdeauna vedetele de la Hollywood au avut parte de strălucirea şi extravaganţa de acum. Au pornit de jos şi au făcut chiar şi cele mai umilitoare joburi pentru un ban. Jennifer Aniston este cel mai bun exemplu. ”Mi-am făcut bani de buzunar, pe cînd eram copil, spălînd toalete. De fapt, sînt chiar bună la asta”, a declarat actriţa în vîrstă de 40 de ani. Jennifer Aniston, care a cîştigat, în anul 2008, 25 de milioane de dolari, a mărturisit că a crescut fără niciun ban. ”M-am luptat o vreme, dar eram fericită cu viaţa mea, chiar dacă aş fi făcut sau nu o grămadă de bani. Întotdeauna m-am bucurat, oriunde am lucrat”, a continuat actriţa, care a strălucit la premiera din Los Angeles a celui mai nou film al său, intitulat “Love Happens”.

Pe lîngă spălarea toaletelor, Jennifer Aniston a avut şi alte joburi, înainte de a i se oferi şansa să joace în serialul care a făcut-o celebră. ”Mi-a plăcut să fiu chelneriţă. Ok, nu mi-a plăcut să îmi petrec timpul vînzînd, am urît acel job. Dar oamenii obişnuiau să îmi spună: . Şi cred că, urmînd acest sfat, am permis mai multor lucruri să vină la mine”, a completat diva. Cu toate acestea, fosta soţie a lui Brad Pitt recunoaşte că nu a uitat de unde a plecat şi că este aceeaşi persoană ca atunci cînd spăla toalete. ”A fost doar o eliberare grozavă implicarea actoriei în viaţa mea. Nu a schimbat prea multe, doar contul meu din bancă”, a continuat acesta.