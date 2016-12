Jennifer Aniston se mută la New York

Terapia de cuplu urmată de Jennifer Aniston şi Justin Theroux pare să îi fi convins să ducă mai departe relaţia lor. Actriţa este cea care face pasul cel mare şi se va muta înapoi la New York, deşi a cheltuit o căruţă de bani pe lucrările de renovare a reşedinţei sale de la Los Angeles, după ce actorul a obţinut mai multe contracte în metropola de pe malul Atlanticului. Jennifer Aniston a fost de acord să-l însoţească pentru a petrece mai mult timp împreună. ”Jen şi Justin au discutat pe îndelete cu privire la oportunitatea de a se muta la New York, pentru a petrece mai mult timp împreună, în condiţiile în care în ultima perioadă abia dacă au avut timp să se vadă”, a declarat o sursă din anturajul cuplului.

Justin Theroux trebuie să rămână la New York în viitorul apropiat, pentru că lucrează la filmul ”The Leftovers”. Jennifer Aniston îl va urma în cursul acestei luni. Decizia de a se muta pentru moment la New York vine în contextul în care au apărut deja speculaţii în presă conform cărora relaţia lor are probleme serioase.