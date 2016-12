Jennifer Aniston şi John Mayer, din nou împreună

Despărţirile şi împăcările caracterizează cel mai bine acest cuplu. Pentru a treia oară, Jennifer Aniston şi John Mayer au reluat povestea lor de dragoste. ”El este chiar prins de ea şi ea la fel. Pur şi simplu, nu îl poate lăsa”, a declarat o sursă apropiată actriţei. Cuplul a început să iasă pentru prima dată în luna aprilie 2008, după ce a petrecut cinci zile împreună în Miami, dar de atunci s-au despărţit de două ori, ultima dată în luna ianuarie a acestui an. O sursă apropiată muzicianului John Mayer, de 31 de ani, a declarat: ”Sînt foarte apropiaţi. Au rămas prieteni buni. El crede că ea este uimitoare, drăguţă şi deşteaptă şi nu are decît respect pentru ea”. Deşi au cinat separat în New York, pe data de 22 septembrie, mai tîrziu, cei doi s-au întîlnit la Hotelul Four Seasons. Alte surse susţin că perechea a luat masa şi cu prietenii lui Jennifer, Courteney Cox şi David Arquette.

În trecut, Jennifer Aniston, în vîrstă de 41 de ani, a mărturisit că ţine profund la John Mayer. ”Există ceva la John căruia ea nu poate să îi reziste”, a completat un apropiat al vedetei. Ar fi cazul să asistăm şi la un final fericit pentru cei doi!