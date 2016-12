Jennifer Aniston şi Justin Theroux, încă împreună

Pentru prima dată de când şi-a amânat nunta, Jennifer Aniston s-a afişat în public alături de logodnicul său. În plus, actriţa a purtat şi inelul de logodnă, ca să închidă gura tabloidelor care au titrat că anunţul despre despărţirea celor doi este iminent. Jennifer Aniston şi Justin Theroux au făcut cumpărături împreună, dar au părut ceva mai distanţi decât în zilele în care se ţineau de mână. Aparent, ceva discuţii au apărut în cuplu nu din cauza nunţii, ci cu privire la locul unde să locuiască. Actriţa de 44 de ani ar prefera Los Angeles, unde se preocupă de zor de lucrările de renovare la casa sa din Bel Air, din cauza căreia a şi amânat nunta. Justin Theroux, de 41 de ani, ar prefera însă New York, pentru că nu îi place deloc arşiţa din California. În plus, şi proiectele cinematografice în care s-au implicat îi ţin departe unul de altul. Cert este că minivacanţa de 4 iulie au petrecut-o împreună!