Jennifer Aniston şi-a pus extensii

Actriţa americană Jennifer Aniston a devenit un nume nu numai graţie performanţelor actoriceşti, ci şi ca una dintre cele mai frumoase femei, fiind admirată pentru podoaba capilară. Vedeta de 44 de ani a vrut să ţină şi ea pasul cu colegele mai tinere care au renunţat la plete, dar pur şi simplu nu a suportat ideea de a avea părul scurt. Jennifer Aniston s-a tuns în luna noiembrie, dar de atunci a preferat să dispară pur şi simplu din peisajul monden decât să fie fotografiată fără pletele care au făcut-o celebră. Când, însă, prezenţa sa a devenit necesară, actriţa a stat nu mai puţin de cinci ore într-un salon de coafură pentru a-şi monta extensii. Iniţial, credea că părul scurt o va întineri şi îi va aduce un plus de prospeţime, dar efectul nu a fost deloc cel scontat. În plus, este convinsă că şi imaginea sa a avut de suferit. De altfel, vedeta pe care o admiră cel mai mult când vine vorba despre păr este Gisele Bundchen, care, după cum bine ştim, are părul lung şi nici nu pare să îşi dorească să ţină pasul cu vedetele care se tund.