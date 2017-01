Jennifer Aniston va debuta ca regizor

Actriţa americană are mare nevoie de un succes, după ce ultimele sale proiecte au avut încasări şi critici mediocre, în ciuda amplei mediatizări de care s-au bucurat. Jennifer Aniston ştie însă cum să se menţină în atenţie, aşa că a decis să pozeze goală pentru reclama parfumului său, Lolavie. Şedinţa foto s-a consumat în locul ei preferat, staţiunea mexicană Cabo. Întrebată despre parfumul său, actriţa a declarat că este “sexy şi curat, floral, dar nu prea dulce”. Parfumul va fi lansat la Londra, la jumătatea acestui an, urmând ca produsul să beneficieze de o activare in-store inedită.

Cariera lui Jennifer Aniston are nevoie de un miracol. Aşa că renaşterea la care speră o găseşte în postură de regizoare. Actriţa a mărturisit că lucrează deja la “un proiect secret”. Jennifer Aniston, care şi-a dobândit celebritatea graţie serialului de televiziune “Prietenii tăi / Friends”, a mărturisit că decizia ei a fost influenţată de succesul regizoral al actriţei Drew Barrymore, autoarea comediei de succes “Whip It! / Dă-i bătaie”, lansată pe marile ecrane în 2009. “Am un proiect în derulare, pe care îl voi regiza. După ce ai făcut destul de multe filme ajungi să te întrebi ce urmează. Am ajuns într-un moment în care, din punct de vedere al creativităţii, vreau să merg într-o direcţie nouă”, afirmă Jennifer Aniston. Acesta nu va fi primul exerciţiu de regie al actriţei Jennifer Aniston, ea fiind co-regizoarea scurtmetrajului “Room 10”, în care au jucat Robin Wright Penn şi Kris Kristofferson.